به گزارش خبرنگار مهر، سوگواره نوحهخوانی جوانان و نوجوانان شهرستان میناب شامگاه چهارشنبه با حضور جمعی از مداحان نوجوان، فعالان فرهنگی و مسئولان در دفتر امام جمعه شهرستان میناب برگزار شد.
در این برنامه که با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان عرصه مداحی و نوحهخوانی برگزار شد، نوجوانان و جوانان شرکتکننده بخشی از نوحهها و مراثی سنتی و آیینی منطقه را اجرا کردند.
آیت الله محسن ابراهیمی نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه شهرستان میناب در این مراسم با اشاره به اهمیت نقش جوانان در حفظ فرهنگ عاشورا اظهار کرد: هیئتهای مذهبی زمانی زنده و پویا میمانند که نسل جدید در آنها نقشآفرین باشد.
ابراهیمی افزود: بسیاری از نوحهها، سبکهای سینهزنی و آیینهای عزاداری که امروز در جامعه جریان دارد، حاصل تلاش و مجاهدت مداحان و پیرغلامانی است که عمر خود را وقف دستگاه سیدالشهدا (ع) کردهاند و اکنون باید این گنجینه ارزشمند به نوجوانان منتقل شود.
وی با تمجید از سطح اجرای نوجوانان حاضر در سوگواره گفت: برخی از این نوجوانان از توانایی، صدا و تسلطی برخوردار هستند که در صورت آموزش صحیح و استمرار فعالیت، میتوانند در آینده از مداحان اثرگذار کشور باشند.
امام جمعه میناب تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تربیت نیروهای متعهد، آشنا با معارف اهل بیت (ع) و برخوردار از دانش و مهارتهای لازم در حوزه مداحی هستیم تا پیام عاشورا با زبان صحیح به نسلهای آینده منتقل شود.
آیتالله ابراهیمی با بیان اینکه هیئت صرفاً محل برگزاری مراسم عزاداری نیست، اظهار داشت: هیئتهای مذهبی در طول تاریخ نقش مهمی در تربیت نسل مؤمن، انقلابی و مسئولیتپذیر داشتهاند و بسیاری از شخصیتهای تأثیرگذار جامعه در همین مجالس رشد یافتهاند.
وی ادامه داد: اگر نوجوان امروز در هیئت حضور پیدا کند، با قرآن، اهل بیت (ع)، اخلاق و مسئولیت اجتماعی آشنا خواهد شد و این مهمترین سرمایه فرهنگی برای آینده جامعه است.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی شرق هرمزگان خاطرنشان کرد: شهرستان میناب دارای سبکها، الحان و نوحههای بومی ارزشمندی است که بخشی از هویت فرهنگی منطقه را تشکیل میدهد و لازم است این آثار گردآوری، ثبت و مستندسازی شوند.
وی تأکید کرد: حفظ میراث آیینی و مذهبی تنها با ثبت اسناد امکانپذیر نیست، بلکه باید حاملان این فرهنگ یعنی نوجوانان و جوانان نیز تربیت شوند تا این جریان معنوی در نسلهای آینده استمرار پیدا کند.
در پایان این سوگواره از جمعی از نوجوانان و جوانان برگزیده عرصه نوحهخوانی و مداحی تجلیل شد و حاضران بر ضرورت استمرار چنین برنامههایی برای کشف و پرورش استعدادهای جوان در عرصه فرهنگ عاشورایی تأکید کردند.
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