نهمین سوگواره چاووش خوانی با عنوان «میناب ۱۶۸» به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر ، سوگواره چاووش خوانی یکی از آیین های مذهبی شهرستان میناب است که هرساله در ایام عزاداری محرم و صفر به همت انجمن نوحه های نشسته در یکی حسینیه های شهرستان میناب برگزار می شود.

این سوگواره که نهمین دوره شهرستانی آن با مشارکت چاووش خوانان بیش از ۳۰ حسینیه در شهرستان میناب در روستای گبرانی در حال برگزاری بود به کار خود پایان داد.



علی بلاک سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان میناب در این مراسم ضمن اشاره به جایگاه ویژه میناب به عنوان پرچمدار آیین‌های سوگواری در هرمزگان و جنوب کشور، اظهار داشت: که این شهرستان مهد آیین های مذهبی و خاستگاه و منشأ انتشار بسیاری از سنت‌های عزاداری در این منطقه است.



بلاک با اشاره به حضور چاووش‌خوان از ۳۰ حسینیه میناب، بر ضرورت انتقال تجربیات سنت‌ها و آداب از پیشکسوتان به نسل جوان تاکید کرد.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان میناب از اساتید و پیشکسوتان این حوزه درخواست کرد تا با برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه برای ماندگاری این آیین‌های معنوی و سنتی فراهم شود و بیان داشت: برگزاری این سوگواره با عنوان میناب ۱۶۸ نشان می دهد که بانیان و چاووش خوانان داغ از دست دادن نوگلان این شهرستان هنوز در دل دارند و بر نابودی رژیم آمریکایی و صهیونی تاکید کرد.



بلاک در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه، بر اهمیت تداوم برگزاری همایش‌هایی با محوریت زنده نگه‌داشتن یاد شهدا اشاره کرد و گفت:با توجه به شرایط حساس کشور و اهمیت ولایتمداری، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای ثبت و ترویج آیین‌های مذهبی میناب در فضای مجازی و شبکه‌های خبری شد تا این میراث گران‌سنگ با انسجام بیشتری به نسل‌های آینده منتقل شود.