انفجاز گاز در انبار تنقلات/ ۶ تن مجروح شدند

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه گفت: ساعت ۱۹:۵۸ شب گذشته وقوع انفجار در خانه مسکونی در محله یاغچی آباد به آتش نشانی اعلام شد. بلافاصله ایستگاه ۸۲ به محل حادثه در خیابان حامدی اعزام شد.

وی ادامه داد: این حادثه در زیرزمین ۴۰ متری یک ساختمان مسکونی که به عنوان انبار تنقلات استفاده می شد، رخ داد.

به گفته ملکی در این حادثه یک مرد ۴۰ ساله که داخل انباری بود به همراه ۵ نفر از ساکنان ساختمان که در طبقات حضور داشتند، دچار سوختگی شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی افزود: ۶ مجروح این حادثه شامل چهار مرد و دو زن تحویل اورژانس شدند.