بررسی استیضاح وزیر علوم در کمیسیون آموزش/جلسه مشترک با سیف

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی هفته جاری تشکیل جلسه می دهند.

دستور کار کمیسیون ها به شرح زیر است:

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری:بررسی استیضاح وزیر علوم

- جمع‌بندی گزارش ساداتی نژاد عضو کمیسیون آموزش در خصوص خودکشی دانشجوی بورسیه

- بررسی موضوع اجرای ناقص قانون تعیین تکلیف مربیان حق‌التدریس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور

- بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

- دعوت از رئیس صندوق شکوفایی و نوآوری و رئیس صندوق پژوهشگران و فناوران

- بررسی استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور نمایندگان متقاضی استیضاح

کمیسیون اجتماعی: بررسی طرح الحاق شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت

- بررسی لایحه استخدامی شهرداری‌ها

- بررسی طرح اصلاح بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری

- ادامه بررسی طرح انتخاب روسای بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط جامعه هدف در کارگروه ایثارگران

- بررسی طرح ادغام سازمان‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب روستایی با آب و فاضلاب شهری

- بررسی طرح الحاق شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت

- بررسی طرح ادغام سازمان‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب روستایی با آب و فاضلاب شهری

کمیسیون اقتصادی: نشست مشترک با وزیر اقتصاد، وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی

- تهیه گزارش نظارتی در خصوص نحوه اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و فضای کسب و کار

- ارائه گزارش نظارتی نمایندگان ناظر عضو کمیسیون اقتصادی در مجامع و شوراها

- بررسی تقاضای نماینده ماکو و چالدران در خصوص ارائه گزارش نسبت به نحوه عملکرد منطقه آزاد ماکو

- نشست با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی در محل آن بانک؛ درباره بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی در ارتباط با موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بررسی وضعیت نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی کشور

- ارایه گزارش عملکرد موسسه مالی و اعتباری کارآفرین امید

- دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت پاسخگویی به سوال ۱۱ نفر از نمایندگان

- نشست با وزیر نفت و معاونان وی در خصوص بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت کشور

- جلسه کارگروه بازرگانی در خصوص رسیدگی به لایحه اصلاح قانون گمرکی و جلسه کارگروه اقدام مالی (FATF)

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: بررسی طرح الزام وزارت امور خارجه به توسعه دیپلماسی انقلابی

- بررسی موضوع قاچاق کالا و ارز با حضور مسئولان ذی‌ربط

- انتخاب اعضای هیأت تحقیق و تفحص جهت پیگیری پرونده‌های حقوقی مربوط به حقوق دولت و ملت ایران در رابطه با کشور ایالات متحده آمریکا و مقایسه داده‌ها و ستانده‌های این حقوق بر اساس پیگیری‌ها، برنامه‌ها و احکام صادر شده در محاکم بین‌المللی

- بررسی طرح تقویت بسیج مستضعفین(اعاده شده از شورای نگهبان)

- بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران(اعاده شده از شورای نگهبان)

- ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در کارگروه دفاعی

- ادامه بررسی طرح الزام وزارت امور خارجه به توسعه دیپلماسی انقلابی کشور در کارگروه روابط خارجی

کمیسیون انرژی: بررسی طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

- ارائه گزارش عملکرد و برنامه‌های آتی شرکت ملی گاز ایران توسط مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره این شرکت

- ارائه گزارش عملکرد و برنامه‌های آتی شرکت مادرتخصصی منابع آب ایران توسط مدیرعامل این شرکت

- بررسی طرح اصلاح ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با حضور مدیران وزارت نفت، ‌ سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

- بررسی طرح اصلاح بند (هـ) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با حضور مدیران وزارت نفت، ‌سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات: گزارش مسئولان جهاد دانشگاهی

- رسیدگی به لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح

- بررسی گزارش عملکرد ماده ۶۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اخذ عوارض از گاز بها و گازرسانی به روستاها با حضور مسئولان ذی‌ربط

- رسیدگی به طرح تشکیل صندوق حمایت از توسعه کشت دانه‌های روغنی

- دعوت از رئیس و مسئولان جهاد دانشگاهی جهت ارائه گزارش اقدامات، ‌ عملکرد اعتبارات و برنامه‌های این نهاد

کمیسیون بهداشت و درمان

- بررسی لایحه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

- بررسی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی

- بررسی ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو با حضور وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان متقاضی و بحث در خصوص دیگر تحقیق و تفحص‌های نظام سلامت

کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور: تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس

- ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، ‌ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

- لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در خصوص این لایحه با عنوان لایحه هوای پاک

کمیسیون صنایع و معادن

- برری لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست منعقد شده در دوحه (۲۰۱۲)

- بررسی لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

- بررسی ضرروت انجام تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران

- استماع گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک صنعت و معدن

- استماع گزارش معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص میزان دریافت حق انتفاع معادن در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

کمیسیون عمران: بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران

- بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران

- بررسی و جمع‌بندی لایحه شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور با حضور وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

- بررسی کلیات و موارد ارجاعی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور معاونان و مدیران وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

کمیسیون فرهنگی:نشست مشترک با مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

- نشست مشترک با مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

- نشست مشترک با مسئولان سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

- بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه‌های اجرایی

- بررسی لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

کمیسیون قضائی و حقوقی

- بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی

- بررسی لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

- بررسی لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

- طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق و تفحص در پست‌های حساس مدیریتی

- بررسی لایحه جامع وکالت

- بررسی لایحه اجازه اجاره و اتملاک اتباع دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران در کارگروه فرعی بین‌الملل

- جلسه کارگروه رسیدگی به لایحه صدور چک در کارگروه فرعی حقوق جزا

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی: بررسی محصولات کشاورزی تراریخته

- بحث و بررسی در خصوص سیاست‌ها و برنامه‌های نظارتی کارگروه‌های چهارگانه کمیسیون

- برریس لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی

- بحث و بررسی در خصوص محصولات کشاورزی تراریخته با حضور مدیران و سازمان‌های ذی‌ربط

- رسیدگی به درخواست تقاضای تعدادی از نمایندگان در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن در اجرای ماده ۲۱۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه رسیدگی به لایحه برنامه ششم را در دستور کار خود دارد همچنین کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی طرح اصلاح بند ۲ ماده ۴۵ قانون آیین نامه داخلی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.