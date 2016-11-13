به گزارش خبرنگار مهر، احسان محمدی محلاتی متولد سال ۱۳۶۷ در شهر محلات از توابع استان مرکزی، دانش آموخته دیپلماسی و روابط بین الملل دانشگاه کارلتون کانادا، دانشجوی رشته علوم سیاسی و پژوهشگر حقوق بین الملل دانشگاه تهران، فعال اجتماعی و فرهنگی بین المللی است که به دلیل سال ها فعالیت در حوزه صلح، در سال ۱۳۹۱ در جمع ۴۷جوان برتر کشور قرار گرفت و در همان سال به عنوان جوان ایرانی برتر خارج از کشور شناخته شد.

در پی تداوم فعالیت های اجتماعی محمدی محلاتی، وی در سال ۲۰۱۶ به موجب اقدامات و دستاوردهایش در ترویج بردباری و صلح به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران، نامزد دریافت جایزه مادانجیت سینگ یونسکو، برای ترویج بردباری و نفی خشونت شد.

جایزه «مادانجیت سینگ» یونسکو برای ترویج بردباری و نفی خشونت، جایزه ای جهانی است که هر دو سال یک بار از سوی یونسکو به افرادی که اقدامات و دستاوردهای فوق العاده در ترویج بردباری و صلح داشته و به توسعه روح بردباری از طریق هنر، فرهنگ، آموزش و علم کمک کرده اند اعطا می شود و امسال دهمین دوره این جایزه در حال برگزاری بوده که این جوان نخبه ایرانی نامزد دریافت آن است.

از جمله اقدامات وی می توان به تاسیس سازمان های مردم نهاد متعدد در زمینه صلح از جمله شورای هماهنگی مسلمانان کانادا، انجمن اسلامی شیعیان اتاوا، انجمن فرهنگ ایران در دانشگاه کارلتون کانادا و هم چنین طراحی و اجرای پروژه هایی چون پروژه علمی، آموزشی، فرهنگی و هنری «جهان علیه خشونت و افراطی گری» که شامل برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای علمی، سخنرانی ها، کارگاه های آموزشی، جشنواره های هنری، نشست های ادبی، مسابقات فرهنگی و هنری و ... است اشاره کرد.