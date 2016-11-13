به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام رسمی سئول امروز یکشنبه از قصد دادستانی کره جنوبی برای بازجویی از «پارک گئون های» رئیس جمهوری این کشور به خاطر فساد سیاسی که گریبان دولت وی را گرفته است، خبر داد.

این نخستین باری است که رئیس جمهوری که همچنان در راس قدرت است، به احتمال مشارکت در امری مجرمانه از سوی دادستانی کره جنوبی مورد بازجویی قرار می گیرد.

گفتنی است که صدها هزار معترض کره ای دیروز شنبه با حضور در خیابان های سئول خواهان استعفای پارک شدند که درجه محبوبیت وی نزد افکار عمومی به ۵ درصد رسیده است -کمترین مقدار محبوبیت برای رئیس جمهوری که در یک روند دموکراتیک به قدرت رسیده است.

اگرچه هیچ اتهام رسمی علیه پارک مطرح نیست، وی از سوی مردم به عدم استقلال رای و خیانت از بابت باز گذاشتن دست یکی از دوستان نزدیکش به دخالت در امور کشوری، مورد اتهام است.