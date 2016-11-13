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۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۴۲

یک مقام آگاه خبر داد؛

رئیس جمهوری کره جنوبی بازجویی می‌شود

رئیس جمهوری کره جنوبی بازجویی می‌شود

دادستانی کره جنوبی به دلیل فساد سیاسی که گریبان دولت سئول را گرفته است، قصد بازجویی از رئیس جمهوری این کشور را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام رسمی سئول امروز یکشنبه از قصد دادستانی کره جنوبی برای بازجویی از «پارک گئون های» رئیس جمهوری این کشور به خاطر فساد سیاسی که گریبان دولت وی را گرفته است، خبر داد.

این نخستین باری است که رئیس جمهوری که همچنان در راس قدرت است، به احتمال مشارکت در امری مجرمانه از سوی دادستانی کره جنوبی مورد بازجویی قرار می گیرد.

گفتنی است که صدها هزار معترض کره ای دیروز شنبه با حضور در خیابان های سئول خواهان استعفای پارک شدند که درجه محبوبیت وی نزد افکار عمومی به ۵ درصد رسیده است -کمترین مقدار محبوبیت برای رئیس جمهوری که در یک روند دموکراتیک به قدرت رسیده است.

اگرچه هیچ اتهام رسمی علیه پارک مطرح نیست، وی از سوی مردم به عدم استقلال رای و خیانت از بابت باز گذاشتن دست یکی از دوستان نزدیکش به دخالت در امور کشوری، مورد اتهام است.

کد مطلب 3823234
مریم خرمایی

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