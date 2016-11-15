آرمان درویش بازیگر سینما که با فیلم «چهارشنبه» به کارگردانی سروش محمدزاده کار خود را در سینما آغاز کرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه های جدید سینمایی که در سال جاری در آن حضور دارد، گفت: در سال جاری در «لابی» به کارگردانی محمد پرویزی، «خورشید نیمه شب» به کارگردانی شبیر شیرازی و «کمدی انسانی» به کارگردانی محمدهادی کریمی حضور دارم.

وی ادامه داد: فیلم «کمدی انسانی» به کارگردانی محمدهادی کریمی برخلاف قصه های رایج سینمای ایران که به صورت آپارتمانی ساخته می شود، یک اثر پر از قصه است. نقشی که من در این پروژه بازی می کنم از ۲۰ سالگی تا ۵۳ سالگی تعریف شده است.

به گفته وی، مساله جالب در این فیلم، اسم نداشتن شخصیت های آن است.

این بازیگر جوان تاکید کرد: در این فیلم شخصیت ها به گونه ای نوشته شده اند که نیازی به صدا کردن آنها به نام نیست. فیلمنامه این اثر بسیار روان است و شخصیت ها در موقعیتی قرار دارند که نیازی به صدا کردن آنها وجود ندارد. هرچند در این پروژه نقش اصلی را بازی می کنم اما کمترین دیالوگ برای این شخصیت نوشته شده است.

وی بیان کرد: می توان گفت فیلم آنقدر بصری است که نیازی به دیالوگ ندارد و بازیگر باید با بدن، صورت و چشم های خود مفهوم مورد نظر را به بیننده منتقل کند که این البته بسیار سخت و انجام دادن درست آن بسیار شیرین است.

درویش با اشاره به اینکه شهرام خلج به خوبی گریم شخصیت‌ها را انجام داده است، عنوان کرد: گریم من در میانسالی ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه طول می کشید اما مساله جالب این است که کار این گریمور آنقدر خوب است که من احساس خستگی نمی کردم.

وی توضیح داد: «کمدی انسانی» نسبت به کارهای دیگر محمدهادی کریمی بسیار متفاوت و از فضای خاص برخوردار است.

بازیگر فیلم «چهارشنبه» بیان کرد: در فیلم «لابی» با شهاب حسینی همکاری داشتم که با این اتفاق تا امروز در سه فیلم با شهاب حسینی همکاری داشته‌ام. این فیلم نیز جزو تجربه های متفاوتم بود. این پروژه یک اثر اپیزودیک و دارای فضای رئالیستی است. هرکدام از اپیزودهای این فیلم داستان خود را داشت و همه اتفاق ها در لابی یک هتل رخ می داد.

درویش در پایان گفت: «خورشید نیمه شب» براساس نمایشنامه «خرس های پاندا» ماتئی ویسنی‌ یک نوشته شده است و من در این فیلم نقش خواننده‌ای را بازی می کنم اوردوز می کند و هفت روز با یک فرشته در یک خانه زندگی می کند. در این فیلم از صدای رضا یزدانی برای من استفاده شده است و من صدای او را لب می زدم. در این فیلم در کنار شهاب حسینی و رضا یزدانی بازی می کنم.