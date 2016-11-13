به گزارش خبرنگار مهر، امیر هلاکویی پیش از ظهر یک‌شنبه در آئین تکریم مقام کتابدار و ترویج فرهنگ کتابخوانی با اشاره به رشد شاخص های کتاب و کتابخوانی در استان اصفهان اظهار داشت: ۲۴ آبان ماه سالروز ارتحال مفسر بزرگ قرآن، علامه سید محمد حسین طباطبایی است که به نام روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار نامگذاری شده است.

وی با بیان اینکه عضویت در کتابخانه‌های استان در دو ماه اخیر با رشد ۳۰ درصدی مواجه بوده است، افزود: فعالیت‌های خوبی توسط اداره کل کتابخانه‌های استان اصفهان در راستای ارتقای فرهنگ کتاب‌خوانی انجام می‌شود و در این راستا در ماه‌های گذشته جشنواره کتابخوانی رضوی با بیش از ۱۰ هزار نفر شرکت کننده و کسب رتبه اول مشارکت در سطح کشور برگزار شده است.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان با اشاره به دیگر فعالیت‌های فرهنگی اداره کتابخانه‌های استان بیان داشت: برگزاری بیش از یک هزار نشست کتابخوانی در شش ماهه اول سال جاری، معرفی و به اشتراک گذاری بیش از پنج هزار عنوان کتاب در این نشست‌ها، برگزاری ۲۰ نشست صبح‌گاه کتابخوانی، برپایی نشست‌های حکمت و مثنوی و ارائه بسته های مطالعاتی از جمله این فعالیت‌هاست.

وی با اشاره به اجرای طرح کتابخوان ماه در استان اصفهان اضافه کرد: بدین ترتیب ماهانه چهار عنوان کتاب ارائه شده که این کتاب‌ها محور فعالیت‌های مسابقات کتابخوانی، قصه گویی، جمع خوانی در کتابخانه‌های عمومی بوده است.

هلاکویی با بیان اینکه ۵۸ کانون ادبی، ۵۰ گروه مطالعاتی و ۴۲ کانون قرآن و نهج البلاغه در کتابخانه های عمومی استان فعالیت دارند، ابراز داشت: همچنین در حوزه عمرانی ۲۵ پروژه در حال احداث است که با بهره برداری از این پروژه ها تعداد کتابخانه‌های نهادی استان به ۲۰۰ باب خواهد رسید.

وی با اشاره به برنامه‌های ویژه روز کتاب وکتابخوانی اضافه کرد: تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل با حضور جمعی از کتابداران استان با حضور در گلزار شهدا، عضویت رایگان در کتابخانه‌های عمومی استان، نواختن زنگ مطالعه در مدارس، برگزاری مسابقات کتابخوانی و نشست های کتاب‌خوان در کتابخانه های عمومی، تورهای بازدید دانش آموزان، برگزاری آیین تجلیل از مقام کتابداران و ترویج فرهنگ کتابخوانی، نویسندگان و خبرنگاران در حوزه کتاب و کتابخوانی به همراه تکریم خانواده گرانقدر شهدا بویژه شهدای مدافع حرم از این جمله است.