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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۲۵

سه‌شنبه‌ها با رادیو نمایش

صوت/ ماجرای نویسنده‌ای که بعد از مرگش شناخته شد

صوت/ ماجرای نویسنده‌ای که بعد از مرگش شناخته شد

نمایش «پس از واقعه» داستان زنی است که در کوچه ای به دنبال منزل یک نویسنده مشهور می‌گردد اما متوجه می شود که دیر شده است.

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به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «پس از واقعه» درباره زنی است که به دنبال یک نویسنده می گردد و از همسایه ها آدرس منزل او را می پرسد اما درست زمانی می رسد که دیگر دیر شده است.

بخشی از دیالوگ های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج ۱۰۷.۵ بشنوند.

- گفتید آقای علوی؟

*بله.

- من همه اهل این ساختمان و می شناسم، ما آقای علوی نداریم اینجا، نکنه این مستاجر طبقه پایین و میگین شما؟ فامیلیش تو همین مایه هایی بود که میگین، ابوی... علوی....

*یعنی زنگ واحد چند و بزنم؟

- از اینجا بلند شدن، دو هفته ای میشه. این آقای علوی که میگین جوونه؟

*حدود ۷۰ سال. شما چطور ایشون و نمی شناسین؟

- همه اهل کوچه رو مگه باید بشناسیم ما؟ تازه اگر تو این کوچه بشینن.

*آقای علوی نویسنده معروفیه. کتاباشون تو هر کتابفروشی که برید، هست...

کد مطلب 3824844
عطیه موذن

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