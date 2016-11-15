به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «پس از واقعه» درباره زنی است که به دنبال یک نویسنده می گردد و از همسایه ها آدرس منزل او را می پرسد اما درست زمانی می رسد که دیگر دیر شده است.

بخشی از دیالوگ های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج ۱۰۷.۵ بشنوند.

- گفتید آقای علوی؟

*بله.

- من همه اهل این ساختمان و می شناسم، ما آقای علوی نداریم اینجا، نکنه این مستاجر طبقه پایین و میگین شما؟ فامیلیش تو همین مایه هایی بود که میگین، ابوی... علوی....

*یعنی زنگ واحد چند و بزنم؟

- از اینجا بلند شدن، دو هفته ای میشه. این آقای علوی که میگین جوونه؟

*حدود ۷۰ سال. شما چطور ایشون و نمی شناسین؟

- همه اهل کوچه رو مگه باید بشناسیم ما؟ تازه اگر تو این کوچه بشینن.

*آقای علوی نویسنده معروفیه. کتاباشون تو هر کتابفروشی که برید، هست...