«منظومه فکری امام خمینی(ره)» به چاپ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «منظومه فکری امام خمینی(ره)» چهل و دومین کتاب گروه کلام و دین‌پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در صدد است تا با مطالعه مجموعه مکتوبات و منشورات و بیانیه‌ها و سخنرانی‌های بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، امام خمینی و مقام معظم رهبری، هندسه و منظومه معرفتی آنها را به نگارش درآورد.

منظومه فکری مجموعه‌ای نظام‌مند، متشکل از اجزا و عناصر مرتبط و هدفمند، با محوریت هسته مرکزی، در عرصه نظام بینشی، منشی و کنشی است. نظام بینشی می‌تواند دارای زیر نظام‌های متعددی از جمله نظام‌های معرفت‌شناختی، خداشناختی، انسان‌شناختی، ولایت‌شناختی، اسلام‌شناختی، جهان‌شناختی، جامعه‌شناختی و... باشد. نظام منشی و رفتاری بیانگر بایدها و نبایدهای ارزشی، اعم از اخلاقی، تربیتی، معنوی و ... است. نظام کنشی و اجتماعی نیز دربردارنده‌ی هست و نیست‌ها و باید و نبایدهای اجتماعی است. مجموعه نظام‌های اقتصادی، سیاسی، مدیریتی، قضایی، دفاعی- امنیتی و غیره از اجزای نظام کنشی و اجتماعی محسوب می‌شوند.

«منظومه فکری امام خمینی(ره)»در چهار بخش اصلی به شرح زیر سامان یافته است.

بخش اول: نظام‌های بینشی و نگرشی (جهان‌بینی اسلامی)

بخش دوم: نظام‌های منشی و رفتاری اسلام

بخش سوم: نظام‌های اجتماعی اسلام

بخش چهارم: اهداف اجتماعی اسلام

خسروپناهدر بخشی از مقدمه کتاب خود چنین نگاشته است:

این تحقیق نشان می‌دهد که منظومه امام و رهبری بیانگر گفتمان و جریان فکری –فرهنگی ویژه‌ای است که هم ادامه‌دهنده‌ی گفتمان فکری علمای گذشته، همچون شیخ مفید و شیخ طوسی و خواجه نصیر و صاحب جواهر و سید عبدالحسین لاری و دیگران است و هم با رویکرد اجتهادی به مسائل معاصر می‌پردازد و از جریان‌ها و گفتمان‌های معاصری همچون: جریان سنتی بی‌توجه به دغدغه‌های انسان معاصر و جریان روشنفکری غرب‌زده و شرق‌زده و جریان روشنفکری دینی التقاطی و جریان تجددستیزی و سنت‌گرایی و جریان اخباری نوین و ضد عقلانی متمایز است.

کتاب «منظومه فکری امام خمینی(ره)»به قلم حجت الاسلام دکترعبدالحسین خسروپناه، با قیمت ۵۰، ۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می‌توانند به‌ وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.