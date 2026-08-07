خبرنگاران با جهاد تبیین و امیدآفرینی نقشه دشمن را خنثی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن روحانی شامگاه پنجشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران با گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار کرد: در دنیای امروز با وجود گسترش فناوریهای ارتباطی و دسترسی آسان به حجم گستردهای از اطلاعات، تشخیص اخبار صحیح و قابل اعتماد بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته و این مسئولیت بر دوش اصحاب رسانه قرار دارد.
وی با اشاره به رسالت حرفهای خبرنگاران افزود: خبرنگار نماینده افکار عمومی است و با رصد عملکرد مسئولان و بخشهای مختلف جامعه، ضمن بیان واقعیتها و نقد منصفانه، میتواند در شناسایی نقاط قوت و ضعف و پیشبرد منافع ملی و مردمی نقشآفرینی کند.
امام جمعه بابل با بیان اینکه امروز کشور درگیر جنگ رسانهای و شناختی است، تصریح کرد: دشمنان با انتشار اخبار نادرست و فضاسازیهای هدفمند به دنبال ایجاد ناامیدی در جامعه هستند و در چنین شرایطی، خبرنگاران و فعالان رسانه با جهاد تبیین، روشنگری و امیدآفرینی، نقشی تعیینکننده در خنثیسازی این توطئهها دارند.
حجتالاسلام روحانی ادامه داد: رسانهها باید با هوشیاری، روایت صحیح از واقعیتها را در اختیار مردم قرار دهند و اجازه ندهند سناریوهای دشمن برای تضعیف اعتماد عمومی و القای یأس به نتیجه برسد.
وی خبرنگاران را چراغ راه مدیران دانست و گفت: اصحاب رسانه با قلم، اندیشه و تحلیلهای خود میتوانند در اصلاح روندها، ارتقای تصمیمگیریها و افزایش کارآمدی دستگاههای اجرایی نقش مؤثری ایفا کنند.
امام جمعه بابل با اشاره به تأثیر گسترده رسانهها بر افکار عمومی خاطرنشان کرد: اخبار و اطلاعاتی که از سوی رسانهها منتشر میشود، در شکلگیری اندیشه، احساسات و حتی سبک زندگی مردم اثرگذار است؛ از این رو مسئولیت خبرنگاران در تولید محتوای دقیق و مسئولانه بسیار سنگین است.
وی در پایان با توصیف خبرنگاری به عنوان یکی از دشوارترین و پرمخاطرهترین حرفهها، اظهار کرد: خبرنگاران در خط مقدم اطلاعرسانی قرار دارند و با انعکاس واقعیتها و ارائه نقدهای سازنده، میتوانند زمینه اصلاح امور، افزایش اعتماد عمومی و شکلگیری فضایی پویا و امیدبخش در جامعه را فراهم کنند.
خبرنگاری بدون پایبندی به اخلاق حرفهای، رسالت رسانه را مخدوش میکند
مصطفی میرتبار، فرماندار ویژه شهرستان بابل، در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار با تبریک هفدهم مرداد، این مناسبت را فرصتی برای قدردانی از تلاشهای اصحاب رسانه دانست و اظهار کرد: روز خبرنگار یادآور مجاهدتهای شهید محمود صارمی است؛ خبرنگاری که با قلم و تعهد، نماد ایثار و مسئولیتپذیری در عرصه اطلاعرسانی شد.
وی با بیان اینکه صداقت، تقوا، عفاف و انصاف باید محور فعالیت رسانهای باشد، افزود: خبرنگار زمانی میتواند رسالت حرفهای خود را به درستی انجام دهد که منافع عمومی را بر هرگونه منفعت شخصی ترجیح دهد و در چارچوب اصول اخلاقی روزنامهنگاری حرکت کند.
فرماندار ویژه بابل با اشاره به جایگاه اخلاق در حرفه خبرنگاری تصریح کرد: روزنامهنگاران در هر مسئولیتی موظف هستند به حقیقت، خبر و مصالح جامعه پایبند باشند و هرگونه تلاش برای پیشبرد اهداف شخصی که با منافع عمومی در تعارض باشد، با اصول حرفهای رسانه سازگار نیست.
میرتبار خبرنگاری را حرفهای پویا و دور از روزمرگی توصیف کرد و گفت: خبرنگار خلاق باید همواره در متن تحولات حضور داشته باشد و با جستوجوی واقعیتهای تازه، زمینه تولید اخبار و گزارشهای اثرگذار را فراهم کند.
وی همچنین بر ضرورت تخصصگرایی در رسانهها تأکید کرد و افزود: فعالیت عمیق در حوزههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، بهرهگیری از آموزشهای تخصصی، تولید گزارشهای تحقیقی مبتنی بر اسناد و نیز تقویت مهارتهای دیجیتال و چندرسانهای، از الزامات موفقیت خبرنگاران در فضای رسانهای امروز است.
فرماندار ویژه بابل در پایان با اشاره به نقش نظارتی رسانهها خاطرنشان کرد: خبرنگار در نگاه حرفهای، نماینده افکار عمومی است و با رصد، نقد و بررسی عملکرد مسئولان و سایر بخشهای جامعه، میتواند در شناسایی نقاط قوت و ضعف و تحقق اهداف ملی و مردمی نقشآفرینی کند.
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