  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۴۷

گالیکش، روایت شبی دیگر از ایستادگی مردم

گالیکش، روایت شبی دیگر از ایستادگی مردم

گالیکش- اجتماع شبانه مردم گالیکش با حضور اقشار مختلف برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر ادامه مسیر ایستادگی تأکید کردند.

دریافت 8 MB
کد مطلب 6910090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها