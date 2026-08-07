https://mehrnews.com/x3cL2g ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۴۷ کد مطلب 6910090 استانها گلستان استانها گلستان ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۴۷ گالیکش، روایت شبی دیگر از ایستادگی مردم گالیکش- اجتماع شبانه مردم گالیکش با حضور اقشار مختلف برگزار شد و شرکتکنندگان بر ادامه مسیر ایستادگی تأکید کردند. دریافت 8 MB کد مطلب 6910090 کپی شد مطالب مرتبط نامِ تو را بر صخرهای بیمرگ کندند؛ ایرانِ من! ای یادگارِ یادگاران حفاظت از میانکاله بدون مشارکت جوامع محلی امکانپذیر نیست صد و پنجاه و نهمین شب حضور زنجانیها در میدان صد و پنجاه و نهمین خروش شبانه لاهیجانی ها در خیابان حماسه حضور ایرانشهری ها به شب ۱۵۸ رسید ۱۵۸ شب حماسه حضور در خیابان های زابل صد و پنجاه و نهمین موج حضور بجنوردی ها در میدان ۱۵۹ شب همدلی و بیعت؛ تداوم حضور مردم تبریز در اجتماع شبانه برچسبها گلستان تجمع مردمی گالیکش
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