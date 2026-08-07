به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانه شامگاه پنجشنبه در نشست با دامداران و ذی‌نفعان میانکاله که در اداره منابع طبیعی شهرستان بهشهر برگزار شد، با قدردانی از نقش دامداران در تولید محصولات دامی کشور، اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای حفاظت و ساماندهی میانکاله باید با مشارکت مستقیم جوامع محلی انجام شود، چرا که این قشر شناخت دقیقی از ظرفیت‌ها، چالش‌ها و نیازهای این منطقه دارند.

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول و مردم افزود: نمی‌توان نسبت به آسیب‌هایی که متوجه منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است بی‌تفاوت بود و همه دستگاه‌ها و ذی‌نفعان باید برای صیانت از این میراث ارزشمند در کنار یکدیگر قرار گیرند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری با بیان اینکه نباید در حوادثی مانند آتش‌سوزی‌های میانکاله، بدون بررسی دقیق، انگشت اتهام به سمت دامداران نشانه رود، تصریح کرد: اختلاف‌نظرها و نبود مشارکت مؤثر میان بومیان و ذی‌نفعان، روند حفاظت از میانکاله را با چالش مواجه می‌کند و لازم است تصمیم‌گیری‌ها با محوریت جامعه محلی انجام شود.

باقری جامخانه با تأکید بر استفاده از دانش و تجربه بومی در مدیریت این منطقه گفت: حضور نمایندگان جوامع محلی در نشست‌های تصمیم‌سازی می‌تواند به اتخاذ راهکارهای عملی و مؤثر برای حفظ میانکاله کمک کند.

وی همچنین با اشاره به ضوابط چرای دام در این منطقه اظهار کرد: بر اساس قوانین، حضور دام سبک در مراتع میانکاله تنها از ابتدای آذر تا پایان اردیبهشت‌ماه مجاز است و پس از آن دام‌ها باید به مناطق ییلاقی منتقل شوند. هرچند بیشتر دامداران این قانون را رعایت می‌کنند، اما انتظار می‌رود همه بهره‌برداران نسبت به اجرای دقیق آن اهتمام داشته باشند.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران، حفاظت از میانکاله را مسئولیتی همگانی دانست و افزود: این عرصه‌های طبیعی متعلق به همه مردم و نسل‌های آینده است و هرگونه اقدام عمدی یا سهوی که منجر به تخریب یا آتش‌سوزی شود، علاوه بر خسارت به منابع طبیعی، تضییع حقوق عمومی محسوب می‌شود.

وی در پایان بر ضرورت توسعه برنامه‌های آموزشی و ترویجی برای جوامع محلی تأکید کرد و گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه با همکاری تعاونی‌های دامداران و دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها و ارتقای مشارکت مردمی در حفاظت از میانکاله خواهد داشت.