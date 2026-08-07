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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۳۹

برای کاهش خطر زوال عقل به جای تماشای تلویزیون مطالعه کنید

برای کاهش خطر زوال عقل به جای تماشای تلویزیون مطالعه کنید

تحقیقات جدید نشان می‌دهد، جایگزین کردن فعالیت‌های نشستن غیرفعال مانند تماشای تلویزیون با فعالیت‌های ذهنی جذاب‌تر مانند مطالعه، می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل را در سنین بالا کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، پروفسور «دیوید دانستان»، رئیس بخش سبک زندگی و دیابت دانشگاه بیکر-دیکین، گفت: «این یافته ها به طور بالقوه می تواند دستورالعمل های بهداشت عمومی و استراتژی های پیشگیرانه برای کاهش زوال عقل را ارائه دهد.»

این مطالعه نشان داد که رفتارهای کم تحرک فعال ذهنی، از جمله مطالعه، کار اداری یا بافتنی، محافظت کننده به نظر می رسد، در حالی که رفتارهای بی تحرک ذهنی غیرفعال، مانند تماشای تلویزیون، گوش دادن به موسیقی یا نشستن در وان، ممکن است خطر ابتلا به زوال عقل را افزایش دهد.

دانستان می‌گوید: «در حالی که نشستن همیشه از نظر فیزیکی غیرفعال است، ما همچنان می‌توانیم مغزمان را در زمان نشستن تمرین دهیم، که می‌تواند برخی از آسیب‌های ناشی از نشستن را جبران کند.»

محققان داده های ۲۰۸۱۱ بزرگسال ۳۵ تا ۶۴ ساله در سوئد را که به مدت ۱۹ سال تحت نظر بودند، تجزیه و تحلیل کردند. نظرسنجی پایه اطلاعاتی را در مورد رفتارهای بی تحرک، فعالیت بدنی و سایر رفتارهای مرتبط با زوال عقل جمع آوری کرد، در حالی که ثبت ملی بیمار و مرگ برای شناسایی موارد زوال عقل استفاده شد.

این مطالعه همچنین نشان داد که نیازی به اجتناب کامل از فعالیت‌های بی‌تحرک مانند تماشای تلویزیون نیست، مشروط بر اینکه فرد هر روز به میزان مساوی فعالیت‌های تحریک‌کننده ذهنی انجام دهد.

کد مطلب 6909912

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