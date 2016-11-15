رامبد جوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فصل جدید «خندوانه» که قرار است بعد از ماه صفر روی آنتن شبکه نسیم برود، توضیح داد: اتفاقاتی در فصل جدید داریم و محسن چاوشی کار بسیار شاد و سرحالی برای «خندوانه» خوانده است و ایده های جدیدی هم برای پلی بک ها و استودیوی برنامه داریم.

وی درباره حاشیه ها و اعتراض هایی که از طرف سعید سالارزهی تهیه‌کننده «کوچه مروارید» درباره حضور شخصیت جناب خان در فصل چهارم «خندوانه» مطرح شده است، گفت: شکایتی وجود نداشته است اما سعید سالارزهی به عنوان صاحب امتیاز شخصیت جناب خان در فصل جدید مسایلی دارد و او باید با تلویزیون به توافقاتی برسد.

جوان با اشاره به اینکه در این توافقات نظر عوامل «خندوانه» هم شرط است، بیان کرد: نظر ما به عنوان مجریان و صاحبان امتیاز معنوی «خندوانه» شرط است و باید جلو برویم و ببینیم چه اتفاقاتی قرار است رخ دهد. فعلا همه چیز بینابین است و باید ببینم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

سالارزهی فعلا می خواهد به همه ثابت کند صاحب جناب خان است

طراح برنامه «خندوانه» که پیش از این از ساخت یک فیلم سینمایی با حضور جناب خان سخن گفته بود درباره تولید این فیلم توسط سعید سالارزهی بیان کرد: آقای سالارزهی فعلا در شرایطی قرار دارند که می خواهند به همه ثابت کنند صاحب جناب خان هستند و خود ایشان تصمیم گیرنده هستند. او دوست دارد این مدت را که خبری از او نبود با گفتگوها و مصاحبه های تند و تیز جبران کند تا همه اذعان کنیم که او تصمیم گیرنده است.

این بازیگر و کارگردان سینما که پیش از این از مشکلاتی در تولید فصل سوم سخن گفته بود درباره حمایت ها از «خندوانه» در تولید فصل چهارم توضیح داد: مشکل ما فقط در دوره حضور آقای پورمحمدی در معاونت سیما بود که رسما اجازه نمی دادند ما طبق روال همیشگی کارمان را انجام دهیم. برنامه ما بعد از اینکه وی به شبکه سه رفت و بعد از ماه مبارک رمضان اوج گرفت. اکنون هم فکر می کنم با حضور حسین کرمی مدیر شبکه نسیم و مرتضی میرباقری معاون سیما شرایط استانداردی خواهیم داشت.

تعداد اسپانسرهای «خندوانه» بیشتر شده بود نه حضورشان

وی درباره حضور اسپانسرها و تبلیغات در «خندوانه» و اینکه آیا حضورشان کمرنگ تر می شود یا خیر؟ عنوان کرد: تلویزیون در حال حاضر شرایط مالی خوبی ندارد و برنامه ای مثل «خندوانه» که مورد استقبال قرار می گیرد به دلیل میزان بیننده ای که دارد به برنامه مورد علاقه اسپانسرها تبدیل می شود. تلویزیون هم از این موقعیت استفاده می کند و برنامه را با قیمت گرانتری به اسپانسرها می فروشد تا بتواند درآمد بیشتری داشته باشد.

جوان در پایان گفت: تلویزیون از این درآمد بیشتر برای کارهای بیشتر و برنامه های دیگر استفاده می کند بنابراین طبیعی است که وقتی از یک اسپانسر رقم قابل توجهی دریافت می کنید باید سرویس بیشتری هم به وی بدهید. نکته قابل توجه این است که در روزهای پایانی فصل سوم «خندوانه» تعداد اسپانسرها زیاد شده بود و ما نمی توانستیم تاثیرات اولیه را هم ایجاد کنیم و شاید این تصور را بوجود آورده بود که اسپانسرها خیلی پررنگ هستند درحالیکه این چنین نبود و اگر شرایط ما استانداردتر بود این تصور بوجود نمی آمد.