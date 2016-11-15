کتاب رنج و رنگ رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب رنج و رنگ با حمایت بانک پاسارگاد در حالی شب گذشته رونمایی شد که پروفسور سیدحسین نصر، استاد دانشگاه واشنگتن، در پیامی با تقدیر از این اثر، هنر را یکی از ویژگی‌های اصیل ایرانیان برشمرد و اعلام کرد: از زمانی که ایرانیان پا به عرصه تاریخ گذاشته‌اند، استعداد و آثار بی‌بدیلی از خود به جای نهاده‌اند و هنر و زیبایی، در تمام شئون حیات ایرانیان قبل از تهاجم تجدد و زندگی ماشینی، نمود یافته است.

وی تصریح کرد: شایسته است که همه آنانکه به فرهنگ اصیل ایرانی علاقه‌مند هستند، ‌ مراتب سپاسگزاری خود را از این اقدام مبارک ابلاغ دارند باید به جناب اسدزاده تبریک گفت که بالاخره ثمره این همه زحمت‌های ایشان به مَنصه ظهور رسید. برای ایشان و نهادهای همکار در این اقدامِ مبارک آرزوی توفیق در خدمتِ هر چه بیشتر به فرهنگ و هنر ایران دارم و نیز امیدوارم که این اثرِ گرانقدر هر چه بیشتر جهانیان و خودِ ایرانیان را متوجه اهمیتِ آثار استاد بهزاد و سُنتِ اصیلِ مینیاتور به عنوان عنصری پرارج در فرهنگ ایران سازد.

در این مراسم همچنین، مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز گفت: اثر نفیس و سه‌زبانه رنج و رنگ، پاسداشت سال‌ها تلاش و پشتکار پدر مینیاتور معاصر ایران، استاد حسین بهزاد است که با همت مؤلف و همکاری و همدلی هنرمندان جان‌آگاه ایرانی از سراسر جهان، کمیسیون ملی یونسکو، انجمن فرهنگی فرانسه و بانک پاسارگاد، به ثمر نشسته است؛ در این میان این اثر با دستور وزیر ارشاد، در پنل اختصاصی سالن ایران، در بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی کتاب جهان در فرانکفورت حضور یافت و در مراسمی، ضمن سخنرانی کتابشناسان و محققان برجسته، معرفی شده است.

وی افزود: ثبت این اثر نفیس در فهرست آثار بین‌المللی موزه جهانی گوته، از دیگر اقداماتی است که در راستای معرفی فرهنگ غنی ایران به جهانیان صورت گرفته و مایه‌ی خرسندی هنرمندان و هنردوستان است.

به گفته قاسمی، توجه به فرهنگ غنی ایرانی اسلامی از ابتدای تاسیس بانک پاسارگاد، با ۵۲۴ نفر- ساعت مطالعه برای انتخاب نامی شایسته از بین ۱۱۹۰ نام پیشنهادی آغاز شده و طی بیش از یک دهه تلاش، با اقداماتی فرهنگی اعتبار یافته است. در این میان می‌توان به انتشار کتاب‌های نفیسی همچون مصحف شریف خراسان، شاهنامه شاه طهماسبی و دوره بیست جلدی تاریخ جامع ایران اشاره کرد.

وی اظهار داشت: حمایت از تولید فیلم‌های برجسته سینمایی ایران مانند جدایی نادر از سیمین (برنده جایزه اسکار) و برپایی موزه هنرهای تجسمی معاصر بانک پاسارگاد که مجموعه‌ای ارزشمند از آثار هنرمندان معاصر ایران در آن گردآمده است.

به گزارش مهر، مراسم رونمایی ازکتاب «رنج ورنگ» با حضور هنرمندانی همچون آیدیدن آغداشلو، محمود دولت آبادی، داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم، ژاله آموزگار پژوهشگر و محقق، عبدالله انوار کتاب شناس، فتح الله مجتبی محقق و پژوهشگر، میر جلالدین کزازی و رضا کیانیان برگزار شد. کتاب نفیس «رنج و رنگ» به بررسی شخصیت استاد حسین بهزاد، پدر مینیاتور معاصر ایران و روایت زندگی او، به قلم محمدرضا اسدزاده، نویسنده، مؤلف و فعال فرهنگی می‌پردازد.

همچنین در این کتاب که به تأیید کمیسیون ملی یونسکو نیز رسیده‌است، آثار مینیاتور خارج شده از ایران و موجود در موزه‌های فرانسه و آمریکا و نیز آثار موجود در ایران چاپ شده است .این اثر در ۴۰۰ صفحه، در قطع رحلی گلاسه طلاکوب و نقره‌کوب با قاب و جلد گالینگور منتشر شده‌است.