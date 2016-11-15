به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقه که در قالب پویش مردمی «عشاق الحسین (ع)» برگزار می شود، زائران اربعین حسینی می توانند با میزبان عراقی یا دوستان غیرایرانی خود عکس سلفی بگیرند تا گوشه هایی از رفاقت های ناب این سفر معنوی در قاب تصویر، ماندگار شود.

برندگان ایرانی این مسابقه از جوایزی مانند ۳ سفر سوریه، ۳ سفر کربلا و ۳ دستگاه آی پد بهره مند می شوند. ۳ برنده غیرایرانی مسابقه نیز به سفر مشهد مقدس، مهمان می‌شوند. علاقه مندان برای شرکت در این مسابقه تا ۱۲ آذرماه فرصت دارند عکس های خود را به ربات @arbaeen_selfi_bot یا نشانی تلگرامی @arbaeen_selfi ارسال و با هشتگ #من_و_دوست_اربعینی_ام در صفحه اینستاگرام خودتان منتشر کنید.

برگزیدگان مسابقه «من و دوست اربعینی ام» از طریق رای هیات داوران و نظرات مخاطبان در شبکه اجتماعی اینستاگرام انتخاب می شوند. ۹ برنده با رای هیات داوران و ۳ برگزیده مردمی از طریق لایک مخاطبان صفحه imam.hussain.lovers در اینستاگرام انتخاب می شوند. برای پیوستن به جمع داوران پویش مردمی «عشاق الحسین (ع)» می توانید به ۶۰ هزار و ۶۰۰ فالوئر این صفحه ملحق شوید.

از هر شرکت کننده حداکثر ۳ عکس در صفحه اینستاگرام عشاق الحسین بارگذاری می شود. عکس های بی کیفیت، تکراری و قدیمی پذیرفته نمی شوند. چنانچه عکس ارسالی، سلفی نباشد در بخش جنبی مسابقه شرکت داده خواهد شد.

سال گذشته بیش از یک هزار عکس برای این مسابقه ارسال شد که از آن میان ۶۰۰ عکس پذیرفته شد.