به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی عصر سه‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر با حضور وزیر نیرو و استاندار بوشهر اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و جمعیتی جنوب استان، توسعه زیرساخت‌های آب و برق باید متناسب با نیازهای منطقه دنبال شود.

وی با اشاره به وعده راه‌اندازی آب‌شیرین‌کن بندر دیر در بهمن‌ماه امسال تصریح کرد: پیشنهاد افزایش ظرفیت این پروژه از ۳۷۵۰ به ۵ هزار مترمکعب مطرح شده است تا این طرح بتواند پاسخگوی نیاز فزاینده مردم منطقه باشد.

بهره‌برداری از ظرفیت باقی‌مانده آب‌شیرین‌کن سیراف

نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس با اشاره به ظرفیت باقی‌مانده آب‌شیرین‌کن سیراف افزود: بهره‌برداری از حدود ۱۳ هزار مترمکعب ظرفیت باقی‌مانده این طرح باید در دستور کار قرار گیرد.

احمدی توسعه خطوط و شبکه‌های آبرسانی از آب‌شیرین‌کن‌ها را نیز ضروری دانست و گفت: این توسعه به‌ویژه در مناطق روستایی باید با جدیت دنبال شود تا آب تولیدشده از تأسیسات شیرین‌سازی به شکل مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

فاضلاب چهار شهرستان در اولویت قرار گیرد

وی در ادامه به مشکل فاضلاب در شهرستان‌های کنگان، دیر، جم و عسلویه اشاره کرد و اظهار داشت: مطالعه و اجرای طرح‌های فاضلاب در این چهار شهرستان باید در دستور کار قرار گیرد و این موضوع از مطالبات جدی مردم جنوب استان است.

نماینده مردم کنگان، دیر، عسلویه و جم در مجلس همچنین ساخت مخازن ذخیره آب در عسلویه، جم، چاه‌مبارک، دیر و بنک را از دیگر نیازهای منطقه عنوان کرد.

وی افزود: توسعه و بازسازی شبکه‌های آب با هدف کاهش هدررفت نیز باید با جدیت دنبال شود.

مطالبه پست دوم برق برای شهرستان دیر

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از کلنگ‌زنی پست ۱۳۲/۳۲ کیلوولت چاه‌مبارک اظهار داشت: تبدیل پست موقت بیدخون عسلویه به پست دائم باید با جدیت پیگیری شود.

وی با اشاره به وضعیت شهرستان دیر و شهرک صنعتی این شهرستان تأکید کرد: احداث پست دوم برق شهرستان دیر با توجه به شرایط موجود و نیازهای شهرک صنعتی ضروری است.

نماینده جنوب استان بوشهر همچنین خواستار توسعه و تقویت شبکه‌های توزیع برق در شهرستان‌های جنوبی شد.

احمدی با قدردانی از وزیر نیرو و هیئت همراه برای سفر به جنوب استان بوشهر ابراز امیدواری کرد: این سفر به تصویب و اجرای مصوبات ملموس و مؤثر برای حل مشکلات آب و برق مردم منطقه منجر شود.