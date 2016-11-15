محمدحسین اسماعیلی با اشاره به اینکه بعد از انتشار عمومی فراخوان چهارمین جایزه هنر و ادبیات محتشم و بیان این نکته که خوشبختانه استقبال خوبی از این جشنواره هنری شده است، به خبرنگار مهر گفت: بیش از هزار اثر به دبیرخانه جایزه محتشم ارسال شده است.

اسماعیلی افزود: امروز تقاضایی مبنی بر تمدید مهلت ارسال آثار داشتیم که به دلیل فرصت محدود تا زمان برگزاری نمایشگاه و آیین اختتامیه این امر امکانپذیر نیست و هنرمندان تا پایان امروز مهلت دارند آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

معاون هنری و سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: از روز چهارشنبه (۲۶ آبان ماه) داوری بخش عکس، روز پنجشنبه (۲۷ آبان ماه) داوری بخش تجسمی و روز شنبه (۲۹ آبان ماه) داوری بخش شعر آغاز و آثاری که قرار است به نمایشگاه راه پیدا کنند انتخاب می‌شوند.

وی گفت: ۸۰ اثر در بخش تجسمی و ۴۰ اثر در بخش عکس به نمایشگاه راه پیدا می‌کنند که از اول آذرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۹ نمایشگاه در برج میلاد برپا و بازدید برای عموم آزاد است. اختتامیه جایزه محتشم روز ششم آذرماه برگزار و برگزیده‌ها در بخش‌های مختلف معرفی خواهند شد.

اسماعیلی تصریح کرد: همچنین فردا ۲۶ مردادماه نخستین نشست جایزه محتشم با عنوان موسیقی عاشورایی به همراه نقد و بررسی و رونمایی از کتاب «نوحه نواحی» اثر متین رضوانی پور در خانه اندیشمندان علوم انسانی از ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار می‌شود.

به گفته وی، چهارمین جایزه هنر و ادبیات محتشم ششم آذرماه به همت اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را تا ۲۵ آبان ماه به آدرس ایمیل honariershad@gmail.com ارسال کنند.