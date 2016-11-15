سه جایزه جشنواره «فیلم خانه آسیا» به سینمای ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در جشنواره «فیلم خانه آسیا»، فیلم «سویوق» ساخته برادران ارک در بخش مسابقه رسمی جایزه بهترین کارگردانی هیات داوران اصلی و همچنین جایزه بهترین فیلمنامه هیات داوران نوجوان را از آن خود کرد. در بخش پانوراما نیز فیلم «تجریش ناتمام» ساخته پوریا آذربایجانی جایزه بهترین فیلمنامه را به خود اختصاص داد.

در این رویداد سینمایی که به نام «هفته فیلم خانه آسیا» نیز مشهور است به اهتمام بنیاد سینمایی فارابی و با مساعدت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مادرید، فیلم‌های «سویوق» به کارگردانی برادران ارک و «تگرگ و آفتاب» به کارگردانی رضا کریمی در بخش رسمی، «آوا» به کارگردانی سیامک کاشف آذر در بخش کشف‌های جدید و «تجریش ناتمام» به کارگردانی پوریا آذربایجانی، «طعم شیرین خیال» به کارگردانی کمال تبریزی، «پدر آن دیگری» به کارگردانی یدالله صمدی و «آتش بس ۲» به کارگردانی تهمینه میلانی در بخش پانوراما به نمایش در آمدند.

«هفته فیلم خانه آسیا» از ۱۵ تا ۲۳ آبان ماه سال جاری در بارسلونا در کشور اسپانیا برگزار شد.