مرز مهران از سوی طرف عراقی بسته شد

حمید رضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مرز مهران از سوی طرف عراقی تا اطلاع ثانوی بسته شد، افزود: حدود ۱۰ هزار نفر از هموطنان بدون داشتن گذرنامه در اطراف مرز تجمع کرده اند که این مساله موجب ایجاد اختلال در روند ورود زائران به خاک عراق شده است و به همین دلیل طرف عراقی تا زمان حل شدن این موضوع، مرز خود را بست.

وی ادامه داد: در حال حاضر نمایندگان وزارت خارجه و سازمان حج و زیارت در حال رایزنی با مسئولان عراقی هستند تا این مشکل هرچه سریع تر حل شود.

سخنگوی ستاد اربعین تاکید کرد: با توجه به شرایط حاکم در مرز مهران به شهروندان و زائران توصیه می شود تا اطلاع بعدی از مراجعه به مرز مهران خودداری کرده و از مرز شلمچه و چذابه برای ورود به عراق استفاده کنند.

گودرزی با رد احتمال اینکه زائرانی بدون گذرنامه وارد خاک عراق شده باشند، گفت: باید شرایط بازگشایی مرز را برای عراق محیا کنیم.

وی ادامه داد: صبح امروز ۱۳۰ دستگاه اتوبوس از سوی نیروی انتظامی برای بازگرداندن افراد بدون گذرنامه آماده شده بود و از صبح امروز عملیات بازگرداندن آغاز شده بود اما بی نظمی‌هایی به وجود آمد و طرف عراقی مرز را بست.

سخنگوی ستاد اربعین در مورد اعتبار گذرنامه های زائران اربعین تاکید کرد: روادید اربعین از روز ورود زائران به خاک عراق به مدت ۲۰ روز اعتبار دارد و این گونه نیست که روادیدها تنها تا روز اربعین معتبر باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس برخی گزارش‌ها، تجمع افراد بدون گذرنامه در مرز مهران موجب شکسته شدن گیت‌های مرز و بروز بی نظمی‌هایی در مرز مهران شده است.