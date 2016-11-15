بازیگر زن سرشناس هندی برای فیلم مجیدی تست بازیگری داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندین اکسپرس، دیپیکا پادوکون با چهره‌ای بدون آرایش برای تست در برابر دوربین مجیدی بازی کرد.

انتشار عکس این نقش در اینترنت در هندوستان مخاطب زیادی جلب کرده و این بازیگر در این باره گفته است که جزییات نتیجه این تست به زودی اعلام خواهد شد.

انتشار این تصاویر این شایعه را به راه انداخته که او در فیلم بعدی مجید مجیدی با او همراه خواهد شد.

گفته شده این فیلمبرداری یک روزه برای این بوده که مجیدی بتواند تعیین کند که آیا دیپیکا مناسب ایفای نقش اول او هست یا خیر؟ این بازیگر ۳۰ ساله خودش حاضر نشد جواب این سوال را بدهد وبه خبرنگاران گفت: همه چیز به زودی روشن می‌شود.

گفته شده این نخستین فیلم انگلیسی زبان مجید مجیدی کارگردان مطرح ایرانی‌است وبا نام «باغ‌های معلق» ساخته می‌شود.

این بازیگر هندی به تازگی در کنار وین دیزل در فیلم «xXx» بازی کرده است. گفته شده دیپیکا بسیار تمایل دارد تا بتواند در برابر دوربین مجیدی نقش آفرینی کند.

در هر حال انتظار می‌رود با این فیلم دیپیکا را بتوان در نقشی کاملا متفاوت مشاهده کرد.