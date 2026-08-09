شکاری: مشکلات شهرهای کوچک در صدور پروانه نیازمند بازنگری قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شکاری، عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفدهم مرداد، روز خبرنگار، ضمن تبریک این روز به فعالان عرصه رسانه، اظهار کرد: آگاهیبخشی همواره در کنار مردم بوده و رسانهها بازوان توانمند فعالیتهای مسئولان شهری محسوب میشوند. یاد و خاطره خبرنگاران شهیدی که قلم را سلاح و رسانه را سنگر خود انتخاب کردند تا استقلال و آزادی کشورمان حفظ شود، گرامی میداریم.
شکاری با بیان اینکه این جلسات هرچند نمیتواند پوششدهنده تمام زحمات خبرنگاران باشد، تصریح کرد: اما وظیفه خود دانستیم که در این روز در کنار شما باشیم و از تلاشهای بیوقفه شما قدردانی کنیم.
اجرای پروژههای عمرانی در مناطق محروم شفت
رئیس شورای شهر شفت با اشاره به اقدامات عمرانی انجامشده در یک سال گذشته، گفت: با وجود مشکلات اقتصادی، سعی کردیم با تمام توان به خدماترسانی در سطح شهر ادامه دهیم. در این ایام که پذیرای مسافران و همچنین افرادی بودیم که به دلیل شرایط جنگی در استان حضور داشتند، تلاش کردیم فضایی مناسب برای اسکان گردشگران فراهم کنیم.
وی با اشاره به بازسازی دو پارک سطح شهر، افزود: پارک جنب دفتر شورا و پارک شیخ محله که مدتها بلااستفاده و فاقد سیستم نور و کفپوش مناسب بودند، با هزینههای چندمیلیاردی اصلاح و تجهیز شدند.
شکاری با تأکید بر نگاه ویژه به مناطق محروم، خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود ۴۶۰۰ متر لولهگذاری در کوچه بلال حبشی انجام شد و پس از آن، شنریزی و آسفالتریزی این مسیر به پایان رسید. خوشبختانه در حال حاضر، مسیر اصلی کوچه بلال حبشی از خیابان ۱۷ شهریور تا مطهری بهطور کامل آسفالت شده و کوچههای فرعی نیز در حال آسفالتریزی هستند.
وی با اشاره به پروژه کوچه خوشسیرت، اظهار کرد: حدود ۵۰۰ متر لولهگذاری در این منطقه انجام شده و با پیگیریهای انجامشده از فرماندار و نماینده مردم شفت در مجلس، مقرر شده لولههای مسلح در اختیار شهرداری قرار گیرد تا پروژه بدون تحمیل هزینه به بودجه شهرستان تکمیل شود.
رئیس شورای شهر شفت در بحث فاضلاب نیز گفت: مجوزهای مربوطه بهصورت رایگان صادر شده و تمام کندهکاریها و خدمات ماشینآلات نیز رایگان در اختیار مردم قرار گرفته است.
چالشهای پیش روی شهرداری شفت
شکاری با اشاره به مشکلات مدیریت شهری، تصریح کرد: متأسفانه ساختوساز در شهر شفت به دلیل یک بخشنامه و رأی دیوانعدالتاداری، قفل شده است. این موضوع باعث شده صدور پروانه برای زمینهای نسقی عملاً متوقف شود و از سوی دیگر، افزایش جرایم نیز رغبت سازندگان را برای ساخت کاهش داده است.
وی با بیان اینکه این چالش به کمبود مسکن در شهر دامن زده است، افزود: پیشنهاد ما این است که برای شهرهای کوچک زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت که در حال رشد هستند، مستثنایی در این دستورالعمل در نظر گرفته شود تا با اخذ تعهدات لازم از شهروندان، امکان صدور پروانه فراهم شود.
رئیس شورای شهر شفت با اشاره به مشکل الحاق منطقه پیرده به شهر شفت، گفت: این موضوع از ۹ سال پیش مطرح شده، اما متأسفانه با وجود پیگیریهای متعدد، هیچ اقدام عملی از سوی دستگاههای مربوطه انجام نشده است.
وی با بیان اینکه این مشکلات نه به بودجه که به هماهنگی و تعامل نیاز دارد، اظهار کرد: ما در کنار دوستان خود در شهرداری و شورا، تمام قد پای کار هستیم و امیدواریم با همدلی و همافزایی، بتوانیم گرههای کور مدیریت شهری را باز کنیم.
شکاری در پایان بار دیگر روز خبرنگار را تبریک گفت و تأکید کرد: نقد سازنده اصحاب رسانه را با جان میخریم و از همراهی شما در مسیر خدمت به مردم قدردانی میکنیم.
نظر شما