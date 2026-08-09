واقعیت ردیف بودجه تبلیغات فولاد مبارکه چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، هر ساله با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی در سامانه کدال جهت ارائه به مجامع عمومی، موجی از تحلیل‌ها از زبان برخی تحلیل‌گران بازار سرمایه و در رسانه‌های مختلف شکل می‌گیرد.

یکی از بندهایی که همواره و در سال‌های گذشته نیز مورد سوءبرداشت رسانه‌ای قرار گرفته و این ابهام درباره آن هرساله تکرار می‌شود، ردیف هزینه‌های تبلیغات است. تحلیل‌گران شتاب‌زده معمولاً کل این ارقام را به پای هزینه‌های جاری روابط عمومی و رپورتاژ رسانه و یا تبلیغات رسانه ای می‌نویسند، در حالی که ساختار تفکیکی این سرفصل‌ها ماهیت کاملاً متفاوتی دارد.

بخش عمده‌ای از آنچه در گزارش‌های مالی گروه فولاد مبارکه به عنوان هزینه تبلیغاتی ثبت می‌شود، در واقع بودجه باشگاه سپاهان است. این بودجه در قالب یک قرارداد رسمی تبلیغاتی ثبت می گردد و ماهیت آن با هزینه‌های مرسوم تبلیغات تجاری کاملاً متفاوت است.

بخش دیگری از این ارقام، مربوط به سرفصل چاپ و انتشارات، گزارش‌های سالانه، مستندسازی‌های فنی است تجمیع این ارقام تحت یک عنوان کلی، برخی را به این خطای تحلیلی می‌اندازد که کل این بودجه صرفاً در بخش تبلیغات متمرکز شده است.

بنگاه‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه به عنوان پیشرانان صنعت ملی، ساختار مالی کاملاً شفاف و تحت نظارتی دارند. تحلیل دقیق صورت‌های مالی در کدال، نیازمند عبور از عناوین کلی حسابداری و درک دقیق ماهیت هر سرفصل است.