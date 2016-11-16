  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۳۷

تحولات فلسطین؛

یورش صهیونیستها به «نابلس»/یک زن فلسطینی شهید شد

یورش صهیونیستها به «نابلس»/یک زن فلسطینی شهید شد

به دنبال وقوع درگیری میان فلسطینیان و نظامیان رژیم صهیونیستی در شهر نابلس واقع در کرانه باختری یک زن فلسطینی به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر نابلس در کرانه باختری یورش بردند.

به دنبال این حمله، درگیری شدیدی میان شهروندان فلسطینی ساکن نابلس با نظامیان صهیونیست درگرفت.

در پی این درگیری، یک زن فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.

طبق اعلام شاهدان عینی، در جریان این درگیری همچنین شماری دیگر از فلسطینیان به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شدت مجروح شدند.

در همین حال، نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی تعدادی از شهروندان فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

این در حالی است که آخرین خبرها حاکی از یورش وحشیانه نظامیان صهیونیست به مناطقی از قدس اشغالی است.

کد مطلب 3826049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها