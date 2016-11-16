یورش صهیونیستها به «نابلس»/یک زن فلسطینی شهید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر نابلس در کرانه باختری یورش بردند.

به دنبال این حمله، درگیری شدیدی میان شهروندان فلسطینی ساکن نابلس با نظامیان صهیونیست درگرفت.

در پی این درگیری، یک زن فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.

طبق اعلام شاهدان عینی، در جریان این درگیری همچنین شماری دیگر از فلسطینیان به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شدت مجروح شدند.

در همین حال، نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی تعدادی از شهروندان فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

این در حالی است که آخرین خبرها حاکی از یورش وحشیانه نظامیان صهیونیست به مناطقی از قدس اشغالی است.