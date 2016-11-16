به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران با تاکید بر اینکه مجلس هشتم در دو نوبت تخصیص بودجه ۲ میلیارد دلاری به مترو را تصویب کرد، اما هرگز این تخصیص بودجه شکل اجرایی به خود نگرفت، افزود: نخست در اسفندماه سال ۸۸ و در قالب بررسی لایحه بودجه ۸۹ بود که مجلس هشتم دولت وقت را ملزم به تخصیص چنین بودجه‌ای کرد، اما شورای نگهبان آن مصوبه را رد کرد، در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن بودجه را تصویب کرد. ماحصل این رفت و برگشت های قانون نیز اجرا نشدن این مصوبه از سوی دولت بود.

وی با اشاره به اینکه تصویب دوباره تخصیص بودجه ۲ میلیارد دلاری به مترو دومین بار در زمستان ۸۹ به جریان افتاد، خاطر نشان کرد: فوریت این طرح تخصیص از سوی نمایندگان تمدید شد، اما نهایتا بررسی این لایحه بودجه به سال ۹۰ موکول شد تا مجلس چنین الزامی را در این لایحه برای دولت ایجاد کند. اما بار دیگر شاهد بودیم که این قانون شکل اجرایی به خود نگرفت تا به امروز که نه تنها شاهد حذف آلودگی ها نبودیم، بلکه هر سال شرایط میزان آلاینده ها نیز تشدید شده است.

رییس شورای شهر تهران ادامه داد: براساس این قانون حداقل باید مبلغ ۲ میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری اختصاص می‌یافت تا طبق اساسنامه و ضوابط این صندوق پرداخت شود. شهرداری‌ تهران نیز می‌توانست برای توسعه مترو، قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی و سایر طرح‌ها و پروژه‌ها از این تسهیلات صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه صندوق استفاده کند، اما می بینیم که هرگز این اتفاق نیفتد.

چمران با بیان اینکه دولت ۲۵۰ میلیون تومان به مترو تهران بودجه داد در حالی که همگی می دانیم که این هزینه تنها کفاف احداث ده متر مترو را می دهد، تصریح کرد: همگی می دانیم دستگاه های تی بی ام شهرداری شبانه روز در حال احداث تونل مترو با هزینه های میلیونی هستند، از آن طرف شهرداری ریل گذاری و ساخت ایستگاه ها را نیز انجام می دهد، اما چه فایده وقتی خطوط جدید واگن ندارند.

وی با انتقاد از اینکه بارها نهادهای قانون‌گذار بودجه‌هایی برای توسعه مترو و نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی تصویب می کنند، در حالی که راه های تامین آن مشخص نیست و در نتیجه هرگز شاهد تخصیص این بودجه ها نبوده و نیستیم، متذکر شد: آلودگی هوای تهران یک عامل دست ساز انسانی است که می تواند با راهکارهای علمی رفع شود، اما می بینیم که ضعف برنامه های دولت و مجلس در سال های اخیر ناشی از ضعف افق دید و پیش بینی ها بوده است.

رئیس شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: شورای شهر تهران همواره با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دولتی در حال رایزنی برای رفع مشکلات و برطرف کردن تنگناهای مالی هستند. به تازگی نیز قرار شده است کمیسیون های مشترک شورای شهر تهران با مجلس تشکیل شود، اما باید تاکید کنم تا زمانی که فعل پیشگیری از اجرا سبقت نگیرد، آسمان تهران بارها و بارها آلودگی را به خود خواهد دید.