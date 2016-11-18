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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۶:۰۵

دست و پازدن بانکها برای جذب سپرده؛

افزایش بی‌سر وصدای نرخ سود بانکی/خروج طرح‌های ویژه از پستوها

افزایش بی‌سر وصدای نرخ سود بانکی/خروج طرح‌های ویژه از پستوها

نرخ سود بانکی در حالی بدون سر و صدا افزایش یافته که رقابت منفی جذب سپرده مشتریان وارد مرحله جدیدی شده و بانکداران برای دریافت منابع مردم دست و پا می‌زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ سود بانکی بی سر و صدا و آرام، بالا رفته است. این را به خوبی می‌توان از نحوه صحبت متصدیان بانکی فهمید. آنها هنوز با احتیاط این موضوع را مطرح کرده و تلاش هم دارند که اگر مشتری دائمی‌شان بوده و گردش مالی خوبی را برایشان رقم زده باشی، به صورت غیررسمی این موضوع را منتقل کنند که نرخ سود را افزایش داده‌اند؛ اما مطمئنا روسایشان آن را به این صراحت تائید نمی‌کنند.

شاید این جا دیگر بتوان گفت که طرح کاهش نرخ سود بانکی شکست خورده است. کمتر بانکداری که البته در کسوت بنگاهدار این روزها فعالیت می‌کند، این موضوع را می‌تواند کتمان کند که کاهش نرخ سود بانکی آن هم با پیشدستی خود بانکها، اقدامی عجولانه بوده است. حال دیگر دخل و خرج بانکها به هم نمی‌خورد و هر طور هم که شده باید طرح‌هایی را پیاده‌سازی کنند که زیانی را بابت نرخ سود بانکی به دنبال نداشته باشد.

اکنون طرح‌های ویژه قدیمی برای جذب سپرده‌های بانکی از پستوهای بانکی بیرون کشیده شده و موج جدیدی از تلاش‌ها برای جذب سپرده‌های مردم آغاز شده است. البته مردم هم با چشم‌اندازی بهتر نسبت به آینده اقتصادی، حسابی حسابگر شده‌اند و برای پیدا کردن بهترین محل سپرده‌گذاری، مدام چرتکه می‌اندازند.

گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر از بانکها حکایت از آن دارد که آنها برای جذب سپرده‌های مشتریان در حال طراحی طرح‌های ویژه‌ای برای جذب سپرده هستند و اکنون برای طرح‌های کوتاه‌مدت ویژه یا سپرده یکساله‌ای که طراحی کرده‌اند، نرخ‌های سود بالاتر از حد معمول رقبای خود می‌پردازند؛ البته برخی از متصدیان، دلیل این رویکرد را ورود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به میدان رقابت می‌دانند که عرصه را بر بسیاری از بانکداران تنگ کرده است.

اکنون برخی از بانکها با ارسال پیامک‌هایی تلاش دارند که حداقل یکبار هم که شده مشتریان را به شعب خود بکشانند و بعد از آن با طرح‌های ویژه‌ای که پیش روی آنها قرار می‌دهند، سعی در جذب سپرده‌های جدید داشته باشند؛  به نظر می‌رسد این تلاش موج جدیدی از جابجایی سپرده‌ها را از بانکی به بانک دیگر شکل می‌دهد؛ جابجایی سپرده‌هایی که اغلب بدنبال حتی یک تا دو درصد سود بیشتر هستند.

یکی از متصدیان بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: شعب بانکی اکنون تلاش بسیاری دارند تا بتوانند هر چقدر که به پایان سال نزدیک می‌شویم و معمولا منابع جدیدی از نقدینگی به دست مردم می‌رسد، میزان جذب سپرده‌ها را افزایش داده و سال را با وضعیت بهتری به پایان ببرند. به همین دلیل برخی از بانکها به طرح‌هایی روی آورده‌اند تا نرخ سود بالاتری را از مصوبه شورای پول و اعتبار به دست مردم بدهند.

وی می‌افزاید: اکنون کمتر بانکی برای جذب سپرده، سودهای مصوب را رعایت می‌کند و اگر هم این کار صورت گیرد، حتما برای سپرده‌های بسیار خرد است، اما اگر سطح سپرده از مبلغی مانند ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بالاتر رود، به تدریج شیوه‌های جذب متنوع‌تر می‌شود.

به گفته این کارمند شعب یکی از بانکها، اکنون موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز رقبای جدی بانکها شده‌اند و هر چقدر هم که بانکها می‌دوند، نمی‌توانند به پای موسسات غیرمجازی برسند که تلاش دارند پول در دست مردم را به هر شکل ممکن جذب کنند. البته متاسفانه باید گفت که مردم هم به آنها اعتماد می‌کنند و توجهی به شعار «پول یا پوچ» هم ندارند.

از سوی دیگر، برخی بانکها دولتی نیز نرخ سود سپرده‌های کمتر از یکسال و ویژه نه ماهه را تا دو درصد افزایش داده‌اند و این نرخ را دهان به دهان به گوش مردم می‌رسانند که فلان بانک، نرخ سود بیشتری را به مشتریان پرداخت می‌کند و در مقابلِ مدت زمان نگهداری سپرده، نرخ سودی متفاوت از قبل را برای مشتریان در نظر گرفته‌ است.

در این شرایط، شعب بانکی به پیشخوان ارایه طرح‌های جدید جذب سپرده و پرداخت سود بیشتر در قالب طرح‌های ویژه کوتاه‌مدت تبدل شده‌اند و برخی بانکها نیز با نصب پوستر، تلاش دارند که مردم را به خود جذب کرده و سپرده آنها را در اختیار خود بگیرند. در مقابل وقتی نوبت به وام‌دهی همین بانکها می‌رسد، کمتر رغبتی به ارایه وام نشان می‌دهند و مشتری را با هزار اما و اگر برای عدم پرداخت مواجه می‌کنند.

البته حرکت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هم نشان می‌دهد که قرار نیست به این زودی‌ها، نرخ سود در دستور کار بررسی مجدد قرار گیرد و خبری هم مبنی بر این نیست که بخواهند دخالت دستوری در تعیین نرخ سود بانکی داشته باشند؛ بنابراین می‌توان این برداشت را داشت که نرخ سود بانکی اکنون در یک بازار رقابتی هر چند منفی، در حال شکل‌گیری است و مصوبات قبلی، از حیز انتفاع ساقط شده‌اند و تنها نام صوری بخشنامه‌ها،  از سوی نظام بانکی یدک کشیده می‌شود.

کد مطلب 3827506

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    نظرات

    • کارمند بانک IR ۰۹:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۸
      0 0
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      گر بانکها بخواهند تسهیلات بدهند باید رابطه بین مطالبات معوق و مقدار منابع آنها با هم یک نسبت مناسبی داشته باشد این دستور بانک مرکزی است الآن که با وجود فراوانی مقالات ضد بانکی و توصیه مراجع به حرامخوار بودن بانکها و حرام بودن دیرکرد، عمه من هم تمایلی به تسویه وام خود ندارد در چنین شرایطی که بانکها به سختی دارند مطالبات خود را وصول میکنند باید برای رسیدن به نسبت مربوطه منابع خود را افزایش دهند.
    • کارمند بانک IR ۰۹:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      بانکها برای اینکه به دستور بانک مرکزی بتوانند وام بدهند باید رابطه بین مطالبات معوق و منابع آنها نسبت متعارفی داشته باشد یعنی اگر مطالبات معوق بالا باشد یا باید وصول کنند یا منابع خود را افزایش دهند در خصوص وصول مطالبات به توصیه شما و علما که معتقدید بانکها حرامخوار هستند و سود و دیرکرد حرام است الآن عمه من هم مایل نیست وام خودش را تسویه کند به امید روزی که دیرکرد حذف میشود. حالا چطور است که بانکها برای برون رفت از این ضربه خودی جذب منابع میکنند مورد کنایه هم واقع میشوند.
    • کارمند بانک IR ۰۹:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      دوست عزیز کسی یا کسانی که سود تسهیلات را کاهش دادند تا به تولید کننده فشار نیاید در عوض سود سپرده را هم به بهانه جهت دادن پول در مسیر تولید کاهش دادند یعنی عملاً سود تسهیلات را از جیب سپرده گذار تامین کردند ولی تضمین نکردند که آثار آن در سفره سپرده گذار مشاهده خواهد شد زیرا اگر والده شما با اندک سپرده سودی 20درصدی جهت تامین بخشی از هزینه های خود سپرده گذاری کرده بود از او کم کردند تا بهای تمام شده کالای تولید کننده کاهش پیدا کند ولی والده شما همچنان برنج 70000هزار ریالی سال گذشته را امسال 120000میخرد لبنیات و سایر اقلام نیز هم. حالا شما بگویید ساختار جامعه ما در تولید فقط گیرش به سپرده بود که اینگونه به بخش غیر تولید فشار وارد شد.
    • کارمند بانک IR ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      مورد دیگر فشاری که به بخش غیر تولید وارد میشود این است که در تولید تولید کننده از سود خود نمی گذرد و اگر گشایشی بوجود بیاید چون ضایعات زیاد دارد در نرخ کالا اثر نمی گذارد بر عکس در این قسمت یعنی بانکها چون باید با کارمزد امورات سازمانی و پشتیبانی نرم افزاری خود را پوشش دهند و چون ردیف بودجه‌ای از دولت دریافت نمیکنند مجبور میشوند برای پوشش هزینه های فوق و هزینه حقوق شاغل و باز نشسته خود کارمزد ها را افزایش دهند آن وقت همین اقشار غیر تولید برای کمترین کار بانکی باید کارمزد بالایی پرداخت کنند.
    • کارمند بانک IR ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      پرداخت کارمزد بالا نوعی مغایرت با حمایت این افراد دارد اگر هم معتقد هستید که چه اشکالی دارد خوب بانکها ورشکسته شوند طوری نیست، بله الان هم بانکهای بزرگ و وسیع کشور که با اصل 44خصوصی سازی کردیم و هر سال باید سود سهام آن را به سهامدار پرداخت کنیم همین الان برای جبران سود روز به روز کوچکتر میشوند و به جای نیروهای باز نشسته نیرویی استخدام نمیکنند الان همین چشمه استخدامی کوچک را هم داریم از دست میدهیم شاید هم چند وقت دیگر باید فکری به حال بیکار شدن افراد احتمالی آینده باشیم زیرا با کارمزدی کردن درآمد بانکها سهامی کردن آن معنا ندارد چون سودی ندارد که به سهامدار پرداخت کند.
    • علي IR ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
      0 1
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      نرخ سود بانكي اگر ٨درصد بشه،من بدهي خود را تسويه خواهم كرد ،در غير اينصورت كارخانه ي من براي شما،هر كاري دوست داريد بكنيد،من وأم را پس نخوام داد

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