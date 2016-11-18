سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ تا اول آذرماه تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیدعلی پارسا در بخش خبری ساعت ۱۳ شبکه خبر گفت: بنا به درخواست برخی از استانها خصوصا مراکز استانها زمان سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ تا روز دوشنبه اول آذرماه تمدید شد.



رئیس مرکز آمار ایران افزود: تاکنون بالغ بر ۹۷ درصد کل ساکنین ایران بالغ ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر سرشماری شده‌اند.



رئیس مرکز آمار ایران در خصوص افرادی که از آمارگیری جا مانده‌اند بیان کرد: افرادی که غایب بودند می‌توانند به صورت اینترنتی و با کد سرشماری به سایت سرشماری نفوس و مسکن مراجعه کنند و با تماس تلفنی اطلاعات خود را ارائه دهند.