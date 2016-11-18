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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۸

یک مقام مسئول خبرداد؛

سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ تا اول آذرماه تمدید شد

سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ تا اول آذرماه تمدید شد

رئیس مرکز آمار ایران از تمدید سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ تا اول آذرماه خبرداد و گفت: این اقدام به درخواست استان‌ها انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیدعلی پارسا در بخش خبری ساعت ۱۳ شبکه خبر گفت: بنا به درخواست برخی از استانها خصوصا مراکز استانها زمان سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ تا روز دوشنبه اول آذرماه تمدید شد.

رئیس مرکز آمار ایران افزود: تاکنون  بالغ بر ۹۷ درصد کل ساکنین ایران بالغ ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر سرشماری شده‌اند.

رئیس مرکز آمار ایران در خصوص افرادی که از آمارگیری جا مانده‌اند بیان کرد: افرادی که غایب بودند می‌توانند به صورت اینترنتی و با کد سرشماری به سایت سرشماری نفوس و مسکن مراجعه کنند و با تماس تلفنی اطلاعات خود را ارائه دهند.

کد مطلب 3827840

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