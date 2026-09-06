به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه در آیین افتتاحیه چهل و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان سپاه حضرت نبی اکرم(ص) و خانوادههای آنان، حجتالاسلام حامد احمدی با اشاره به الگوی زیست قرآنی رهبر شهید انقلاب(ره)، اظهار کرد: زندگی امام شهید امت با قرآن آغاز شد و در ادامه نیز با قرآن همراه بود و انس با این کتاب مقدس همواره در مسیر زندگی ایشان استمرار داشت.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ ارتباط روزانه با قرآن افزود: حتی اگر شرایط به گونهای باشد که تنها فرصت مطالعه نیمصفحه از قرآن فراهم شود، نباید این ارتباط قطع شود، چرا که فاصله گرفتن از قرآن میتواند پیامدهای سنگینی برای انسان به دنبال داشته باشد.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) در ادامه با اشاره به برخی ریشههای مشکلات جهان اسلام عنوان کرد: یکی از مسائل این است که قرآن در بسیاری از موارد تنها در خانهها و بر طاقچهها قرار گرفته و در صورت قرائت نیز گاهی ارتباط با آن به محافل و مجالس محدود میشود.
احمدی تصریح کرد: مهجوریت قرآن به دلیل نبود قاری یا مفسر نیست، بلکه مسئله اصلی کمبود انسانهایی است که به آموزههای قرآن عمل کنند. قرآن را باید دفترچه راهنمای رفتار و منش انسان دانست؛ همانطور که استفاده درست از یک دستگاه بدون مراجعه به دفترچه راهنمای آن ممکن نیست، زندگی انسان نیز بدون بهرهگیری از راهنمای قرآن به درستی سامان پیدا نمیکند.
وی با اشاره به شرایط حساس جهان و گسترش فتنهها خاطرنشان کرد: در روزگاری که فتنهها مانند شعلههای آتش و پارههای شب تاریک انسان را دربرمیگیرند، تمسک به قرآن میتواند چراغ هدایت و وسیله نجات باشد. قرآن سرشار از تاریخ و عبرتهایی است که در طول زمان و با شکلهای گوناگون تکرار میشوند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) همچنین قرآن را نسخهای شفابخش برای دردهای روح و قلب دانست و گفت: حسادت، کینه و غرور از جمله آسیبهایی هستند که آموزههای قرآن برای درمان آنها راهکار ارائه میدهد و این کتاب الهی در زمینه سلامت جسم نیز دارای دستورالعملهایی است.
احمدی قرآن را سفره ضیافتالله توصیف کرد و افزود: قرآن همچون دریایی عمیق است و دستیابی به لایههای درونی و شگفتیهای آن نیازمند تمرین تقوا و تقویت معنویت است؛ انسان برای بهرهمندی از عمق این دریای معرفت باید آمادگی «غواصی» در آیات را پیدا کند.
وی در پایان بر ضرورت تدبر در آیات قرآن تأکید کرد و گفت: برای دستیابی به فهم عمیقتر کلام وحی باید در مسیر رسیدن به مراتب بالاتر فهم حرکت کرد و ساعات پس از نماز شب و سکوت شبانه، از بهترین زمانها برای ارتباط معنوی و تدبر در قرآن است؛ زمانی که هم زنگار را از قلب میزداید و هم زمینه فهم بهتر آیات را فراهم میکند.
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