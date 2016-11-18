به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، دکتر مجیب سعد ظهر جمعه در همایش علمی اربعین که با حضور اندیشمندان کشورهای مختلف جهان توسط کارگروه بین‌الملل ستاد اربعین در کربلا برگزار شد اظهار کرد: اگر روایات را مورد بررسی دقیق قرار دهیم، مشخصات حرکت امام حسین(ع) را در حکومت مهدوی می‌بیینم.

وی تکامل روحیه انسانی و ترک لذت‌های زودگذر را یکی از جلوه‌های پیاده‌روی اربعین حسینی(ع) ذکر کرد که این ویژگی در حکومت مهدوی نیز جلوه‌گر خواهد شد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه همه امور زیارت اربعین را در حکومت مهدوی می‌بینیم، تأکید کرد: در پیاده‌روی و زیارت اربعین هیچ فقر و ناامنی دیده نمی‌شود و کسی غذا را نزد خود نگه نمی‌دارد و انفاق می‌کند. این شاخصه را در حکومت مهدوی می‌بیینم که هیچ کسی فقیر نخواهد بود و هیچ شخصی، غذا را برای خود نگهداری نمی‌کند.

وی افزود: در جریان اربعین، اگر زائر در خانه مهمان‌پذیر داخل شود به راحتی غذا می‌خورد و می‌خوابد در حالی که هیچ دیناری در ازای این خدمات پرداخت نمی‌کند و این فرهنگ را در حکومت مهدوی شاهد خواهیم بود.

مجیب سعد با بیان اینکه پیاده روی اربعین در اخلاق انسان اثر می‌گذارد، با ذکر مثالی در این مورد گفت: کسی که اهل تنبلی و کسالت باشد در جریان اربعین حسینی پرجنب و خروش است. بنابراین ضمیر انسان ضابط کامل این شخص می‌شود که همه قوانین و امور را درک کند.

وی معتقد است که وقتی انسان به پیاده‌روی اربعین می‌رود ذات خود را فراموش می‌کند و در مقابل خودش فقط خدا را می‌بیند.

این استاد معارف اسلامی، اقامه نماز اول وقت را جلوه دیگری از ارزش‌های پیاده‌روی اربعین حسینی(ع) ذکر کرد که این شاخصه در حکومت مهدوی وجود خواهد داشت.

وی از اینکه بعد از اربعین حسینی ممکن است همه دگرگونی‌های حاصل شده برگردد، ابراز تأسف کرد و افزود: باید روش‌هایی را طی کنیم که خلوص و اموری که در روزهای اربعین طی می‌شود بعد از اربعین ادامه یابد.

این استاد دانشگاه کربلا استفاده از فرصت پیاده روی اربعین برای زمینه سازی ظهور حضرت امام زمان(ع) را مهم دانست و تأکید کرد: دعای میلیون‌ها زائر حسینی قطعا در ظهور امام زمان(عج) تأثیر دارد.