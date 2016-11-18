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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۵۰

در ادامه برنامه‌های سفر به استان بوشهر؛

وزیر بهداشت از بیمارستان دیر بازدید کرد

وزیر بهداشت از بیمارستان دیر بازدید کرد

بوشهر - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان بوشهر از بیمارستان دیر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اولین روز از سفر خود به استان بوشهر با حضور در بندر دیّر از بیمارستان ۳۸ تخت‌خوابی این شهر بازدید کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر جمعه‌شب در حاشیه بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان ۳۸ تخت‌خوابی در دست ساخت دیّر گفت: این پروژه اخیرا طی تفاهم نامه‌ای از منطقه ویژه پارس به دانشگاه علوم پزشکی واگذار شده است که باعث تسریع در عملیات اجرایی آن شده است.

علیرضا رئیسی به قول وزیر بهداشت در سفر قبلی به شهرستان دیّر اشاره کرد و یادآور شد: وزیر بهداشت در آن سفر قول تامین نیروی انسانی و تجهیزات آن یک ماه بعد از تکمیل ساختمان و تحویل آن به دانشگاه علوم پزشکی دادند در حالیکه هنوز این اتفاق صورت نگرفته است این وعده وزیر یک سال است که عملیاتی شده و نیروی انسانی آن جذب و تجهیزات آن نیز خریداری و در انبارهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر و دانشگاه علوم پزشکی نگهداری می‌شود.

وی اضافه کرد: بیمارستان دیّر دارای زیر بنا هفت متر مربع است که با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال با مشارکت وزارت نفت در حال اجراست و مصمم هستیم ساختمان آن سریع تر تکمیل شده و طی سال‌جاری به بهره برداری برسد.

کد مطلب 3828069

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