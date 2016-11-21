به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با موضوع ورزش در ۲ بخش بزرگسال و نوجوان زیر ۱۶ سال در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد که در بخش نوجوانان روژینا فتانت کارتونیست سنندجی موفق به کسب مقام دوم شد.

این جشنواره با حضور ۳۴۰ کارتونیست از ۵۵ کشور جهان با یک هزار و ۸۹ اثر پیگیری شد، که در بخش نوجوان هنرمندی از چین موفق به کسب مقام اول شد و روژینا فتانت هنرمند کردستانی مقام دوم و هنرمند روسی هم موفق به کسب مقام سوم این جشنواره شد.

در بخش بزرگسال این جشنواره نیز چندرا تاوان از تایلند، جواسکوماچ از صربستان، مجتبی حیدر پناه و مهدی عزیز از ایران و کارولینا گمتری از لهستان به ترتیب مقام‌های اول تا پنجم را کسب کردند.

گفتنی است، روژینا فتانت متولد ۱۳۸۰ سنندج و دانش آموز رشته ریاضی بوده و این اولین جشنواره بین المللی است که در آن موفق به کسب مقام برتر می شود.

لازم به ذکر است، هنر کارتون در کردستان همواره جایگاه بالایی داشته است به طوری که در سال جاری کاریکاتوریست‌های سنندجی در چندین جشنواره معتبر بین المللی موفق به کسب مقام‌ شده اند.