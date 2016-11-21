به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دیده‌ بان حقوق بشر اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ ای جدید از ایالت «راخین» واقع در میانمار نشان می‌ دهد طی ۸ هفته اخیر بیش از ۱۲۰۰ خانه مسکونی در روستایی که ساکنان آن را مسلمانان «روهینگیا» تشکیل می‌دهند، نابود شده است.

این سازمان همچنین تصاویری را منتشر کرد که نشان می ‎دهد تنها بین روزهای دهم تا هجدهم ماه نوامبر نیز ۸۲۰ ساختمان در این روستا نابود شده است.

به گزارش بی بی سی، دیده‌ بان حقوق بشر در ۱۳ نوامبر نیز تصاویر ماهواره‎ ای از نابودی ۴۳۰ ساختمان در مجموع ۳ روستای مسلمان نشین را منتشر کرده بود.

تدابیر امنیتی در شمال راخین از اوایل ماه اکتبر و پس از آن شدت گرفت که ۹ مأمور پلیس این کشور در حمله‌ به یک ایست‎ بازرسی کشته شدند؛ رویدادی که دولت میانمار مسلمانان روهینگیا را به انجام آن متهم کرده‌ و در ادامه به بهانه یافتن عاملان این حمله، تعداد زیادی از مسلمان را کشته و تعداد بسیاری را نیز بازداشت کرده است.

این در حالیست که دولت میانمار ورود خبرنگاران بین ‎المللی به این منطقه را ممنوع اعلام کرده است.