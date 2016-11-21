به گزارش خبرنگار مهر، علی بختیار در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه که شامگاه دوشنبه در محل دفتر وی صورت گرفت، با ارائه گزارشی در راستای اهداف و برنامه هایی که در زدودن از مشکلات حوزه انتخابیه پیش رو دارد، اظهار داشت: از جمله برنامه ها و اهدافی که به دنبال آن هستیم، هدف گذاری برای طرح ها و پروژه های نیمه تمام در حوزه های مختلف اعم از ورزشی، تأمین آب شرب، زیرساخت های مورد نیاز و پروژه هایی که در شهرستان معوق مانده است.

وی افزود: هدف و اولویت ما در اتمام پروژه های نیمه تمام است که نسبت به حفظ سرمایه های ملی ایفای نقش کنیم و از جمله طرح هایی که تا پایان سال نسبت به اتمام آن برنامه ریزی شده اتمام طرح دوبانده گلپایگان- خمین و خوانسار- دامنه است که در این راستا مذاکراتی نیز با معاونت رئیس جمهور در سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته و برای آن ردیف اعتباری مشخص در نظر گرفته شود.

نماینده مردم گلپایگان با اشاره به اینکه در طرح های آتی اتمام سوله های ورزشی باقیمانده در شهرها و روستاها و هدف گذاری برای جذب و جلب سرمایه در بخش های مختلف است، تصریح کرد: در راستای مشارکت سرمایه گذاران در بخش های فوق با یک نگاه آرمانی که در این خصوص انجام شده ، جذب ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه در حوزه های مختلف صنعت خودروسازی با سرمایه گذاران صورت گرفته است.

وی ادامه داد: مهمترین کاری که در جذب سرمایه صورت گرفت، مقرر شد شرکت سردساز خودرو با سرمایه گذاری بالغ بر ۶۰ میلیون دلار سرمایه در زمینه کمپرسور بخشی از آن در شهرستان گلپایگان و بخشی دیگر نیز در استان قزوین صورت گیرد.

نماینده شهرستان در مجلس دهم تصریح کرد: در راستای خارج کردن شرکت های صنعتی شهرستان از رکود با تعدادی از خودروسازان در حال مذاکره هستیم و در این زمینه مقرر شد با همکاری سهامداران جلسه ای در جهت مدیریت مونتاژ انواع موتور خودرو تصمیماتی اتخاذ شود.

بختیار پیرامون مشکلات شرکت دیارخودرو نیز اظهار کرد: در راستای فعالیت مجدد این شرکت تولید خودروی بزرگ شهرستان و استان مشارکت یک شرکت خارجی مد نظر قرار گرفته و یکی از شرکت های فعال داخلی نیز تمایل خود را به نسبت به خرید آن اعلام کرده و سناریوی دیگر این است که نسبت به تغییر مدیریت آن با جذب سرمایه گذاران جدید در راستای فعال شدن مجدد این شرکت که می تواند اشتغال زایی بالقوه ای در شهرستان داشته باشد مذاکراتی در حال انجام است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس دهم با بیان اینکه در بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و صنعت موادغذایی با رویکرد توسعه ای اقداماتی در حال انجام است، افزود: بخش دانشگاهی شهرستان نیاز به هماهنگی و تعامل بیشتری در راستای ارتقای آن دارد که این امر مستلزم ایجاد کارگروه ویژه در فرمانداری با روسای دانشکده های فنی و مهندسی، پیام، پیام نور، آزاد اسلامی و ... است تا با تعاملات بیشتر بتوانند برای ایجاد رشته های جدید و ماندن در رشته های قدیم قدم بردارند.

وی ایجاد دانشکده پزشکی و پیراپزشکی را در دانشگاه آزاد یکی از اقدامات در حال پیگیری برشمرد و در این راستا اظهار کرد: اقدام در جهت ایجاد دانشکده با ۶ رشته پزشکی و ۵ رشته پیراپزشکی برای جذب دانشجو در سال آینده مد نظر قرار گرفته است.

مهندس بختیار برنامه ریزی در راستای کلنگ زنی راه آهن اراک، گلپایگان، میمه و اصفهان اظهار کرد: این طرح با ردیف اعتباری ۲.۳ میلیارد تومان در سال آینده از جمله طرح های مهم ریلی کشور خواهد بود که برای آن در مرحله اول بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۶ پیش بینی شده است.

حقابه کشاورزان مابین دو سد گلپایگان و سد کوچری از دیگر مباحثی بود که بختیار با تأکید بر آن اظهار داشت: در این راستا مذاکرات مکرر با وزیر نیرو، معاونین و رئیس سازمان منابع آب صورت گرفته و مقرر شد تخصیص حقابه رودخانه اناربار و تالاب شور و سنددار کردن آن مورد موافقت قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد مدیریت منابع آب سد کوچری از قم سلب شده و به یک شرکت بی طرف سپرده شود که در این راستا اقداماتی در حال انجام است.

