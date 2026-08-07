به گزارش خبرگزاری مهر، علی کرم‌زاده گفت: هم‌اکنون یک هزار و ۸۶۰ مرکز کودکستانی در سراسر استان فارس فعال هستند که از این تعداد، ۴۹۶ مرکز در نواحی چهارگانه شیراز و شهر صدرا مستقر بوده و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، آماده ارائه خدمات همه‌جانبه به کودکان و خانواده‌های آنها می‌باشند.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک استان فارس باتأکید بر جایگاه راهبردی کودکستان‌ها در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور، تصریح کرد: فعالیت این مراکز صرفاً به مقوله نگهداری محدود نیست؛ بلکه هدف غایی، رشد همه‌جانبه کودک از طریق تعاملات اجتماعی، یادگیری بازی‌محور و کسب تجربه‌های تربیتی متناسب با این دوران طلایی است که تحقق این اهداف، مستلزم حضور مستقیم کودک در محیط کودکستان و تعامل پویا با مربیان و همسالان است.

کرم زاده در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های تحولی این اداره در راستای ارتقای کیفیت خدمات اشاره کرد و افزود: هم‌زمان با آماده‌سازی فضاها برای سال تحصیلی جدید، دوره‌های آموزشی «توسعه شایستگی‌های فردی و حرفه‌ای مربیان کودکان ۴ تا ۶ سال» با جدیت در حال اجراست، این دوره‌ها با هدف افزایش دانش تخصصی و مهارت‌های حرفه‌ای مربیان در دسته‌های ۴۰۰ نفره و گروه‌های ۳۰ نفری برنامه‌ریزی شده و از مهم‌ترین اولویت‌های اداره تعلیم و تربیت کودک استان در سال تحصیلی-تربیتی پیش‌رو است.

وی از آمادگی کامل تمامی مراکز کودکستانی این استان برای آغاز فعالیت آموزشی و تربیتی به‌صورت کاملاً حضوری از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش استان فارس در پایان با تأکید بر لزوم همراهی و مشارکت خانواده‌ها در اجرای برنامه‌های آموزشی خاطرنشان کرد: با هم‌ افزایی مدیران، مربیان و عوامل اجرایی کودکستان‌ها، تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم تا سال تحصیلی جدید در فضایی امن، پویا و بانشاط، متناسب با نیازهای تربیتی کودکان آینده‌ساز میهن اسلامی آغاز شود.