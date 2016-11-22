جلب اعتماد سرمایه گذاران بومی در شهر زنجان

احمد صفا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای توسعه سرمایه گذاری در شهر زنجان ابتدا تلاش شده حضور سرمایه گذاران بومی را در شهر پررنگ کنیم و در این راستا هر اقدامی که موجب جلب اعتماد آن ها متصور بودیم را عملیاتی کردیم.

وی به اقدامات انجام شده در حوزه سرمایه گذاری شهری زنجان اشاره کرد و افزود: حوزه سرمایه گذاری در شهرداری زنجان حوزه جوانی است و برای رسیدن به وضعیت ایده آل باید تلاش کرد.

صفا از تعریف پروژه های مختلف سرمایه گذاری در سطح شهر زنجان خبر داد و گفت: تعریف چندین پروژه سرمایه گذاری برای ساخت پارکینگ های طبقاتی، تجاری، اداری و تفریحی تعریف و برخی به فراخوان و برخی در آینده نزدیک به فراخوان گذاشته خواهد شد.

مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری زنجان از ساخت پارک آبی در شهر زنجان خبر داد و گفت: شهر زنجان دارای پارک آبی در داخل شهر نیست و در این راستا پروژه سرمایه گذاری برای ساخت آن در گلشهر کاظمیه زنجان تعریف شده در شرایط فعلی برای تغییر کاربری زمین آن در کمیسوین ماده ۵ اقدام شده است.

صفا همچنین از تعریف یک پروژه رفاهی، ورزشی و تفریحی در گلشهر کاظمیه خبر داد و اظهار داشت: این پروژه نیز در زمینی به مساحت هفت هکتار ساخته خواهد شد.

مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری زنجان از ساخت مجتمع میوه و تره بار گلشهر در آینده خبر داد و تاکید کرد: این پروژه در سه طبقه با حجم سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد تومانی و با مشارکت بخش خصوصی ساخته خواهد شد.

صفا از مشخص شدن سرمایه گذار این مرکز میوه و تره بار خبر داد و گفت: این سرمایه گذار برای ارائه ضمانت نامه در آینده نزدیک اقدام خواهد کرد و فراخوان این پروژه نیز قبلا صورت گرفته است.

صفا همچنین از ساخت مجتمع تجاری- اداری در ضلع جنوبی مسجد قبا خبر داد و یادآور شد: این مجتمع دارای هشت طبقه شامل دو طبقه تجاری، سه طبقه پارکینگ و مابقی اداری خواهد بود و فراخوان این پروژه نیز صورت گرفته و سرمایه گذار آن مشخص شده است.