تلاش حامیان «کالِگزیت» برای گشایش «سفارت کالیفرنیا» در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «لوئیس مارینلی» رئیس کمپین «آری به استقلال کالیفرنیا» در جدیدترین اظهارات خود در وبگاه خبری «بیزنس اینسایدر» اعلام کرد که طرفداران «کالِگزیت»- جدایی ایالت کالیفرنیا از آمریکا- قصد دارند در روسیه یک سفارت دایر نمایند.

مارینلی در پاسخ به پرسش خبرگزاری اسپوتنیک در خصوص علت دایر کردن سفارت کالیفرنیا در روسیه گفت: «ما قصد داریم تشکیل کالیفرنیا به عنوان یک کشور مستقل را در سال ۲۰۱۹ به رأی گذاریم و می خواهیم که از هم اکنون زمینه این کار را فراهم نماییم تا پس از مشخص شدن نتایج آراء، بتوانیم از جامعه بین المللی بخواهیم که کالیفرنیا را به عنوان یک کشور به رسمیت بشناسد».

مارینلی در ادامه افزود که کمپین تحت رهبری وی قصد دارد درخواست عضویت کالیفرنیا در سازمان ملل را ارائه نماید؛ هرچند که پذیرش یا رد این درخواست تا حد زیادی به نظر اعضای شورای امنیت سازمان ملل بستگی دارد.

مارینلی با اشاره به آغاز زمینه سازی برای جدایی کالیفرنیا از آمریکا تأکید کرد که گفتگو با مردم روسیه در خصوص تبدیل کالیفرنیا به یک کشور مستقل می تواند به کسب حمایت آتی روسیه از روند استقلال کالیفرنیا کمک نماید.

رئیس کمپین «آری به استقلال کالیفرنیا» همچنین از تمایل خود برای تأسیس مرکزی در روسیه جهت معرفی فرصتهای شغلی و توریستی کالیفرنیا به عموم مردم سخن گفت.

به زعم مارینلی، این مرکز همچنین مکانی برای شهروندان کالیفرنیا و روسیه جهت بحث و گفتگو پیرامون تاریخ مشترک و توضیح دلایل جدایی کالیفرنیا از آمریکا خواهد بود. مارینلی اظهار داشت که کالیفرنیا پیش از پیوستن به آمریکا که در واقع در پی فتوحات نظامی صورت گرفت، با روسیه پیوندی تاریخی داشت.

مارینلی در ادامه افزود که گشایش سفارت کالیفرنیا در روسیه با احتساب این پیشینه تاریخی و نقش روسیه در جهان به ویژه قدرت وتوی این کشور در شورای امنیت اقدامی بسیار مناسب و بجاست. وی همچنین گفت که کمپین تحت رهبری او درصدد برقراری روابط با کشورهای عضو «بریکس»- برزیل،‌ روسیه، هندوستان،‌ چین و آفریقای جنوبی- است؛ زیرا آنها بازیگران مهمی در عرصه سیاسی جهان هستند.