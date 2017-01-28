سند استقلال کالیفرنیا از آمریکا در انتظار تائیدیه ایالتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، گروه «به استقلال کالیفرنیا رای مثبت بدهید» اعلام کرد که طرح استقلال این ایالت را به وزارت خارجه ایالتی ارائه کرده و این نهاد باید در مورد آن تصمیم گیری کند.

در همین رابطه شماری از فعالان در ایالت کالیفرنیا که بعد از پیروزی «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا خواهان جدایی این ایالت از ایالات متحده شده بودند، مجوز جمع آوری امضا را برای به رای گذاشتن این طرح دریافت کرده‌اند.

«الکس پادیلا» مسئول امور انتخابات ایالت کالیفرنیا، به حامیان طرح موسوم به «کالگزیت» اجازه داد برای جمع‌ آوری تقریبا ۶۰۰ هزار امضای لازم برای برگزاری همه‌پرسی در نوامبر ۲۰۱۸ دست به کار شوند.

حامیان این طرح باید تا ۲۵ ژوئیه (۳ مرداد ۱۳۹۶) ۵۸۵ هزار و ۴۰۷ امضا را که معادل هشت درصد از رای‌دهندگان ثبت نام کرده کالیفرنیاست، جمع آوری کنند.

دفتر پادیلا در بیانیه‌ای اعلام کرد در صورت برگزاری همه‌پرسی و رای موافق مردم به این طرح، بندهای موجود در قانون اساسی ایالت کالیفرنیا که بر اساس آن «کالیفرنیا بخشی جدا نشدنی از ایالات متحده بوده و اینکه قانون اساسی ایالات متحده، قانون اصلی کشور است» لغو خواهد شد.

رای‌دهندگان سپس در همه‌پرسی دیگری که در سال ۲۰۱۹ برگزار می‌شود، درباره تشکیل یک کشور مجزا تصمیم‌گیری می‌کنند.

پادیلا خاطرنشان کرد جدایی‌ کامل از ایالات متحده غیرعملی به نظر می‌رسد زیرا تبعات گسترده‌ای را برای این ایالت به همراه خواهد داشت و احتمالا با چالش‌های حقوقی مواجه خواهد شد.

مسئول امور انتخابات ایالت کالیفرنیا متذکر شد: با فرض اینکه کالیفرنیا واقعاا به یک کشور مستقل تبدیل شود، این ایالت و دولت‌های محلی آن، با تبعات گسترده ولی نامشخص بودجه‌ای مواجه خواهند شد. برگزاری همه‌پرسی و انتخابات مربوط به این اقدام ده ها میلیون دلار هزینه در بر دارد.

حامیان کالگزیت با بیان اینکه کالیفرنیا با دیگر ایالت های آمریکا یکسان نیست و می‌تواند به تنهایی پیشرفت کند، خواهان کسب استقلال هستند.

در پایگاه اطلاع‌رسانی حامیان کالگزیت آمده است: از دیدگاه ما، ایالات متحده مظهر چیزهای زیادی است که با ارزش‌های مردم کالیفرنیا در تعارض هستند و ایالت ماندن ما بدان معناست که کالیفرنیا به دیگر ایالت‌ها یارانه پرداخت خواهد کرد و این مسئله به ضرر ما و ضرر کودکان ماست.

بسیاری از مردم کالیفرنیا بعد از موفقیت دونالد ترامپ، در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور به فکر استقلال از آمریکا افتاده‌اند.