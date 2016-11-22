بررسی ۵۰ طرح تقابلی با برجام در مجلس آمریکا/ اقدام متقابل می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی روز سه شنبه مجلس گفت: مراسم اربعین حسینی در نهایت شکوه و عظمت برگزار شد و شیعیان ارادت خود را در پیمودن راه امام حسین (ع) به جهانیان نشان دادند.
وی ادامه داد: گرچه برخی رسانه های بینالمللی و منطقه ای در یک واکنش غیرحرفه ای در مقابل سیل خروشان عاشقان حسینی لب فروبستند اما چنین بغض رسانه ای از ارزش حرکت توفنده اربعین نمی کاهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اربعین حسینی علاوه بر اینکه قلوب مسلمین را متحول نمود در مقابل انحطاط و آشفتگی سیاسی و اخلاقی دنیای غرب راهی نو در همبستگی اجتماعی بر مبنای معنویت و اخلاق را نشان داد تا دل های دور افتاده از یکدیگر و مایوس از آینده بشریت با دیدن اوج فداکاری و ایثار مکتب حسینی خودآگاهی فطری خود را بازیابند.
لاریجانی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عزاداری های همه مسلمانان به خصوص ملت ایران گفت: لازم میدانم از همت عالی حکومت ملت عراق سپاسگزاری نمایم که با دقت و نظم، سلامت و آرامش راهپیمایان را فراهم نمودند.
نماینده قم گفت: همچنین از وزارت کشور و استانداران مرزهای غربی و جنوبی، سازمان حج و زیارت، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران، هلال احمر، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، صدا و سیما و رسانه و سایر رسانه ها که در این عزم ملی شورآفرین انجام وظیفه نمودند تشکر و قدردانی می نمایم.
وی افزود: لازم است تمهیدات لازم برای بازگشت عزاداران فراهم شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: همانطور که نمایندگان استحضار دارند پس از توافق هستهای، جدای از چند کشور معاند و برخی جریانهای داخلی آمریکا، عموم دولتها و ملتها با ندای نصرت، ابراز تمایل به همکاریهای گسترده با ایران نمودند اما از طرف دیگر حدود ۵۰ طرح در مجلس نمایندگان آمریکا در تقابل با این توافق مطرح گردید که در گذشته نیز دو طرح از تصویب آنان گذشت.
لاریجانی گفت: نکته عجیب، اظهارات رئیس مجلس آمریکا در این ماجرا بود که مدعی شد ایران، برجام را نقض کرده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: این اظهارات به تصور این بیان شد که اقدامات غیرمقبول و غیرمعقول و غیرمسئولانه خود را توجیه کنند. حال ببینیم آیا این ادعای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا حتی در بین مسئولان آمریکایی قابل تائید است.
وی خاطرنشان کرد: در طول یک سال و اندی که از توافق هستهای میگذرد، حداقل ۴۰ بار مقامات آمریکا و مقامات اتحادیه اروپا و نهادهای بینالمللی در این باره و نحوه رفتار ایران اظهارنظر کردهاند.
لاریجانی اظهار کرد: رئیسجمهور آمریکا، وزیر امور خارجه و وزیر انرژی آمریکا، نماینده آمریکا در سازمان ملل و حتی سرویس تحقیقاتی کنگره، دبیرکل سازمان ملل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی هر یک چند بار در مورد پایبندی ایران به تعهداتش، بیانیه، گزارش و یا اظهارنظر نمودند.
وی گفت: حتی رئیسجمهور آمریکا در پنجمین اظهارنظر تائیدی خود پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد استدلال اصلی مخالفان علیه توافق هستهای این بود که ایران تقلب خواهد کرد و به تعهداتش عمل نخواهد کرد. اما یک سال است که دلیل و مدرک داریم که نشان میدهد ایران به تعهداتش عمل کرده و این فقط نظر من و مشاورانم نیست. سازمان اطلاعاتی ارتش هم این حرف را میزند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مدیرکل آن در ۱۳ مورد با صراحت پایبندی ایران به توافق هستهای را اعلام نمودند.
وی گفت: آژانس در اکتبر ۲۰۱۶ اینگونه نظر داد: «من میتوانم تائید کنم که ایران به تعهداتش پایبند بوده و ایران در حال انجام تعهداتی است که به جامعه بینالملل وعده داده است.»
لاریجانی تصریح کرد: دبیرکل سازمان ملل اعلام نمود من جمهوری اسلامی ایران را برای اجرای تعهدات هستهای، آنگونه که آژانس بینالمللی انرژی اتمی تائید نمود، تحسین میکنم.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: موضوع پایبندی به تعهدات از جانب ایران در حدی تکرار شد که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک ماه پیش در نشست وزرای خارجه ۱+۵ و ایران اعلام کرد روند هماهنگی و همکاری ایران با آژانس انرژی اتمی بسیار عالی بوده است.
وی گفت: باید از رئیس مجلس نمایندگان آمریکا سؤال شود آیا این همه اظهارنظر در تائید انجام تعهدات ایران کافی نیست؟ اگر شما از این اظهارنظرها بیاطلاعید که تأسفآور است و بعید است که اطلاع نداشته باشید.
لاریجانی اظهار کرد: اگر با علم به این اظهارات، چنین حرف خلف واقعی سر دادهاید، چه هدفی را دنبال میکنید؟
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:این رفتار نمونهای از کردار غیرصادقانه آنان است که رهبر معظم انقلاب به حق بارها متذکر شدهاند که به اینها و قولشان نمیتوان اعتماد کرد البته شاید هدف «پل رایان» که در آن انتخابات اخیر آمریکا با الفاظ موهنی در مورد «ترامپ» موضعگیری کرد، این است که شرایطی را فراهم آورد تا رئیسجمهور جدید آمریکا از ابتدا با دردسر جدی مواجه شود چرا که روشن است ایران با اقدام متقابل آنان را سر عقل خواهد آورد.
لاریجانی در بخش دیگری از این سخنرانی گفت: دنیای اسلام در پی آشفتگی فاجعهآمیز تروریستها، زیانهای جبرانناپذیری را تحمل نمود نظیر آنچه در سوریه، عراق، یمن، بحرین و لیبی رخ داد اما اقدامات اخیر در عراق و سوریه علیه تروریستها با توفیقاتی همراه بود که جنبه راهبردی دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: جریانات کوری از صنف اقدام تروریستی روز گذشته در مسجد مسلمانان افغانستان نشانگر استیصال آنان است.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در بحران چند سال اخیر بارها همه طرفها را به راهحل سیاسی دعوت کرد تا مجال از تروریستها گرفته شود اما ظاهراً تروریستها برای برخی کشورهای منطقه، نقطه امید بودهاند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز این تصور واهی به قیمت جان هزاران نفر و خسارات مادی فراوان، رنگ باخته است.
لاریجانی گفت: مجلس شورای اسلامی با مسلمانان افغانستان و نیجریه در مصیبتهای روزهای اخیر همدردی میکند.
لاریجانی در خصوص اقدام دادستان مشهد در مورد سخنرانی نایب رئیس مجلس گفت: اقدام دادستان مشهد که موجب این همه بحث در کشور گردید، تأسفآور است.
وی ادامه داد: قانونگذار، شورای تأمین را برای بررسی همین امور در نظر گرفته است، فرضاً اطلاعاتی به دادستان مشهد رسیده که این سخنرانی با مشکل امنیتی مواجه بوده است؛ راهکار آن، طرح موضوع در شورای تأمین و اخذ تصمیم جمعی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده نمیخواهم فعلاً تصمیم نهایی داشته باشم چون سخنان دادستان مشهد را نشنیدهام اما از روز قبل از اربعین که در جریان قرار گرفتم و موضوع را با رئیس قوه قضائیه در میان گذاشتم، ایشان هم ترجیح امر را در بحث در شورای تأمین و تصمیمگیری در آن دانستند.
لاریجانی افزود: استاندار خراسانرضوی هم در تماس با اینجانب گفتند ما از نظر شورای تأمین استان هیچ مشکل امنیتی پیشبینی نمیکنیم.
وی ادامه داد: وزیر کشور هم در روز اربعین همین معنا را اعلام داشتند. شورای تأمین برای بررسی همه جانبه همین امور است که هر نهاد عضو، اطلاعات دست یافته خود را مطرح کند تا در حکومت با نظر قاطع عمل شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اینگونه رفتارهای تکروانه در مستندترین وجه آن، خود عامل تفرقه و انشقاق در ساختارهای کشور و بروز اختلاف میشود که به هیچوجه مصلحت کشور آن هم در شرایط حساس فعلی نمیباشد.
لاریجانی گفت: البته به نظر میرسد استانداران در اینگونه موارد به عنوان رئیس شورای تأمین و مسئول امنیت استان باید دستور صریح به نیروی انتظامی بدهند و قبل از بروز حادثه، جلوی این اقدامات را بگیرند.
وی تصریح کرد: لازم است کمیسیون شوراها و سیاست داخلی، ابعاد این موضوع و همچنین موارد مشابه آن که در خبرها آمده است را رسیدگی و نتیجه نهایی را به مجلس گزارش نمایند. البته نظر مسئولین مربوطه در قوه قضائیه و دولت نیز باید اخذ شود تا از تکرار این اقدامات در کشور جلوگیری شود.
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