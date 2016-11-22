به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دوشنبه شب (صبح سه شنبه به وقت ایران) برندگان جوایز امی بین‌المللی شناخته شدند. در چهل و چهارمین جشن سالانه این مراسم برگزیدگان امسال معرفی شدند.

در این مراسم فیلم آلمانی «آلمان ۸۳» جایزه بهترین درام بین‌المللی را برد و جایزه بهترین فیلم کمدی به فیلم انگلیسی «رکورد هوف» رسید.

جایزه بهترین بازیگر مرد به داستین هافمن برای بازی در نقش آقای هوپی در فیلمی از تلویزیون بی‌بی‌سی به نام «اسیو تروت رولد دال» رسید که اقتباسی از رمانی از رولد دال بود.

تونی گولدوین ستاره «روسیای» نیز شوندا ریمس را به عنوان نویسنده-تهیه کننده معرفی کرد و جایزه بینانگذاران امی را به وی اهدا کرد.

اسامی کامل برندگان چنین است:

برنامه هنری: «مردی که به هیروشیما شلیک کرد» از ژاپن

بهترین اجرا توسط یک بازیگر مرد: داستین هافمن برای «اسیو تروت رولد دال» از بریتانیا

بهترین اجرا توسط بازیگر زن: کریستین پل در «زیر رادار» از آلمان

برنامه سرگرمی بدون فیلمنامه : «فرانسیس، یسوعیون» از آمریکا

کمدی: «رکورد هاف» از بریتانیا

تله نوولا: «حقایق پنهان» از برزیل

مستند: «جنگ دروغ‌ها» از آلمان

فیلم تلویزیونی/ مینی سریال: «سرمایه» از بی بی سی وان

چهل و چهارمین مراسم امی بین‌المللی که به بهترین آثار تلویزیونی از سراسر جهان اهدا می‌شود دیشب در هیلتون نیویورک برگزار شد و الن کامینگ مجری مراسم بود.