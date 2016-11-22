نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته بسیج نمایشگاه دستاوردها و فروش محصولات اقتصاد مقاومتی روز سه شنبه با حضور معاون سیاسی استاندار و جمعی از مسئولان استان در سرای سعدالسلطنه افتتاح شد.

ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استاندار در جریان این مراسم با بیان اینکه بسیج درزمینه تولید و رونق صنایع کوچک روستایی نقش بسزایی داشته است.

اظهار کرد: بسیج در برهه های مختلف کشورامتحان خود را به خوبی ارائه داده وخصوصا در جنگ تحمیلی سربلند بیرون آمد.

وی افزود: نیروهای بسیج با توجه به توانایی هایش توانست فعالیت های خود را مطابق با شرایط کشور تنظیم کند و این نمایشگاه و دستاوردهایش نمونه ای از فعالیت های بسیج است.

رحیمی گفت: بسیج امروز با توجه به دستور مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، توانست در زمینه های مختلف ورود پیدا کند و در این زمینه نیز به خوبی عمل کرده است.

معاون سیاسی استاندار قزوین بیان کرد: در این نمایشگاه تولید کننده ها با توجه به دریافت تسهیلات، توانسته اند مشاغلی را به راه انداخته و اشتغالزایی چند فرد را به وجود اورند.

رحیمی اظهار کرد: این تولیدات که در زمینه های مختلفی چون بهداشت و درمان و غیره است توانسته زمینه اشتغالزایی و رونق اقتصاد روستا ها باشد و از مهاجرت اهالی روستا به شهر جلوگیری کند و حتی در بعضی موارد باعث مهاجرت معکوس نیز شده است.