به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیسراه خراسان شمالی گفت: واژگونی یک دستگاه سواری پراید در محور گرمه - میامی، یک کشته و یک مجروح برجای گذاشت.
سرهنگ علیرضا حسین زاده اظهار کرد: ساعت ۹ و ۴۰ دقیقه صبح امروز به دنبال واژگونی یک دستگاه سواری پراید در کیلومتر ۳۰ محور «گرمه – میامی»، بلافاصله نیروهای امدادی و پلیسراه گرمه جاجرم در محل حادثه حاضر شدند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در این واژگونی، راننده خودروی پراید به نام «غلامرضا. الف» ۵۰ ساله براثر شدت جراحات وارده ناشی از واژگونی در دم فوت کرده و یک نفر از سرنشینان خودرو نیز بشدت مجروح شد.
وی بیان داشت: کارشناسان پلیسراه علت این حادثه را بیاحتیاطی از جانب راننده سواری پراید به علت عدم توجه به جلو تشخیص دادند.
سرهنگ حسین زاده توصیه کرد: مسافران و رانندگان از هرگونه عجله و شتاب خودداری کرده و با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.
تلف شدن ۴۰ رأس گوسفند در حمله گرگها
فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان گفت: گرگها در حمله به یک دامداری دریکی از روستاهای شهرستان راز و جرگلان، تعداد ۴۰ رأس گوسفند را تلف کردند.
سرهنگ علی جهانی اظهار کرد: در پی تماس تلفنی یکی از اهالی روستای «جلفدره» شهرستان راز و جرگلان مبنی بر حمله گرگها به یک گله گوسفندان، مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
این مقام انتظامی افزود: بنابر گزارش رسیده و تحقیقات انجامشده توسط مأموران کلانتری شهرستان راز و جرگلان، در حمله گرگها به یک دامداری تعداد ۴۰ رأس گوسفند تلفشدهاند.
وی بابیان اینکه تعدادی از احشام نیز ناپدیدشدهاند، بیان داشت: تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
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