وزش باد شدید و نفوذ هوای سرد قطبی در سطح استان کرمانشاه

شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، با نفوذ زبانه توده هوای سرد قطبی به جو منطقه، تا پایان هفته همچنان شاهد استقرار هوای سرد در سطح استان خواهیم بود.

مدیر کل سازمان هواشناسی استان کرمانشاه افزود: تا پایان این هفته در برخی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک محلی در سطح استان خواهیم داشت.

پارسا بیان کرد: وزش باد در ساعاتی از اوایل شب تا اوایل صبح هر روز، بویژه طی روزهای فردا و پنجشنبه و در نواحی غربی استان، شدت بیشتری خواهد داشت.

وی اظهار داشت: به دنبال این وضعیت از روز شنبه دمای هوا در نقاط مختلف استان روندی افزایشی می‌یابد.