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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۳۲

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه خبر داد:

وزش باد شدید و نفوذ هوای سرد قطبی در سطح استان کرمانشاه

وزش باد شدید و نفوذ هوای سرد قطبی در سطح استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل سازمان هواشناسی استان کرمانشاه گفت: با نفوذ زبانه توده هوای سرد قطبی به جو منطقه تا پایان هفته شاهد استقرار هوای سرد و وزش باد نسبتا شدید در سطح استان خواهیم بود.

شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، با نفوذ زبانه توده هوای سرد قطبی به جو منطقه، تا پایان هفته همچنان شاهد استقرار هوای سرد در سطح استان خواهیم بود.

مدیر کل سازمان هواشناسی استان کرمانشاه افزود: تا پایان این هفته در برخی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک محلی در سطح استان خواهیم داشت.

پارسا بیان کرد: وزش باد در ساعاتی از اوایل شب تا اوایل صبح هر روز، بویژه طی روزهای فردا و پنجشنبه و در نواحی غربی استان، شدت بیشتری خواهد داشت.

وی اظهار داشت: به دنبال این وضعیت از روز شنبه دمای هوا در نقاط مختلف استان روندی افزایشی می‌یابد.

کد مطلب 3831484

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