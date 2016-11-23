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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۱

در اثر وزش باد شدید؛

مدارس ابتدایی و دانشگاه آزاد شهرستان گیلانغرب امروز تعطیل شد

مدارس ابتدایی و دانشگاه آزاد شهرستان گیلانغرب امروز تعطیل شد

کرمانشاه- در اثر وزش باد شدید و طی تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان گیلانغرب و آموزش و پرورش این شهرستان مدارس ابتدایی و دانشگاه آزاد گیلانغرب امروز تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق پیش‌بینی های اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه و اطلاعیه های صادره از سوی این اداره کل، طی چند روز اخیر وزش باد شدید مناطق مختلف استان را در نوردیده است.

براین اساس و با توجه به وزش شدید باد در مناطقی چون گیلانغرب، ستاد مدیریت بحران این شهرستان و آموزش و پرورش مدارس مقاطع ابتدایی شهرستان مذکور را طی امروز  چهارشنبه تعطیل اعلام کردند.

طی تصمیم ستاد مدیریت بحران گیلانغرب، مدارس مقطع ابتدایی در بخش مرکزی شهرستان  به دلیل وقوع تند باد تعطیل اعلام شد.

 هم چنین به دلیل قرار گرفتن دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان در خارج از محوطه شهری و برای پیشگیری از مخاطرات احتمالی، این دانشگاه نیز امروز تعطیل شد.

طبق اعلام های قبلی هواشناسی سرعت باد در این شهرستان طی امروز روبه افزایش بوده و هم اکنون به حدود ۷۰ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه از احتمال بروز خسارات در نتیجه این تندباد خبر داده بود و خواستار اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه شده است.

کد مطلب 3831964

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