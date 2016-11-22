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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۸

بوریس جانسون:

نقاط مثبتی در برجام وجود دارد/همکاری با دولت ترامپ برای اجرای آن

نقاط مثبتی در برجام وجود دارد/همکاری با دولت ترامپ برای اجرای آن

وزیر خارجه انگلیس در اظهاراتی اعلام کرد که با دولت جدید آمریکا برای موفقیت «برجام» همکاری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس امروز در اظهاراتی اعلام کرد که با دولت جدید آمریکا در راستای موفقیت توافق هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ موسوم به «برجام» همکاری خواهد کرد.

به گزارش بلومبرگ، دیپلمات بلندپایه انگلیس در ادامه تأکید کرد: ما در این کشور و در این دولت واقعاً فکر می‌ کنیم که در این توافق نقاط مثبتی وجود دارد. باید در باب همکاری‌ هایمان مثبت‌ اندیش بوده و آن را حفظ کنیم.

وزیر خارجه انگلیس ادامه داد: پس از لغو تحریم ها، مبادلات تجاری (با ایران) افزایش زیادی داشته است. سفیر انگلیس در حال استفاده از این فرصت برای توسعه روابط ما با ایران است.

«بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس امروز در جمع نمایندگان مجلس عوام انگلیس تصریح کرد: دولت به توافق هسته‌ای با ایران متعهد است و ما چشم‌ به راه همکاری با دولت جدید آمریکا برای به موفقیت رساندن آن هستیم.

کد مطلب 3831519

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