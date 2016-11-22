به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پُست، رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست های ایران هراسانه همیشگیِ خود، این بار جمهوری اسلامی را به ارسال تسلیحات برای مقاومت اسلامی حزب الله لبنان متهم کرد.

بر این اساس، «دنی دنون» (Danny Danon) سفیر رژیم کودک کش اسرائیل امروز با ارسال نامه ای به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ادعای واهیِ خود را اعلام کرده است.

وی در این باره مدعی شد که ایران با پروازهای تجاری خود به حزب‌الله لبنان سلاح ارسال می‌ کند.

بنا به ادعای سفیر رژیم صهیونیستی، این اقدام توسط هواپیمایی ماهان انجام می‌ شود.