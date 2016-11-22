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۲ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۲۲

در ادامه ادعاهای واهی رژیم کودک کش اسرائیل؛

تل‌آویو هواپیمایی ماهان را به انتقال سلاح برای حزب‌ الله متهم کرد

تل‌آویو هواپیمایی ماهان را به انتقال سلاح برای حزب‌ الله متهم کرد

سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل با ارسال نامه‌ ای به شورای امنیت، مدعی شد ایران به حزب‌الله تسلیحات نظامی ارسال می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پُست، رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست های ایران هراسانه همیشگیِ خود، این بار جمهوری اسلامی را به ارسال تسلیحات برای مقاومت اسلامی حزب الله لبنان متهم کرد.

بر این اساس، «دنی دنون» (Danny Danon) سفیر رژیم کودک کش اسرائیل امروز با ارسال نامه ای به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ادعای واهیِ خود را اعلام کرده است.

وی در این باره مدعی شد که ایران با پروازهای تجاری خود به حزب‌الله لبنان سلاح ارسال می‌ کند.

بنا به ادعای سفیر رژیم صهیونیستی، این اقدام توسط هواپیمایی ماهان انجام می‌ شود.

کد مطلب 3831549

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