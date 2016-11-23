اردوی تیمهای ملی اسکی تعطیل است/ اسکی بازان چشم انتظار بارش برف!

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم های ملی آلپاین، اسنوبرد و صحرانوردی برای حضور در رقابتهای بازیهای زمستانی آسیایی و قهرمانی جهان همچنان تعطیل است. اگرچه آلپانی ها و اسنوبردی ها در آکادمی ملی المپیک کار بدنسازی می کنند اما صحرانوردی ها همین شرایط را هم ندارند. آنها برای تمرین کردن رشته استقامتی خود باید در پیستی با ارتفاع استاندارد حدود ۱۷۰۰ متر تمرین کنند در حالی که با توجه به وضعیت پیستهای ایران این ارتفاع تا ۲۵۰۰ متر هم مورد قبول است. (این ارتفاع را با ارتفاع حدود ۳۷۰۰ متری توچال مقایسه کنید)

حدود دو ماه از آخرین اردوی تیم ملی صحرانوردی در پیست اسکی شمشک می گذرد. چیزی هم تا آغاز رقابتهای قهرمانی جهان این رشته باقی نمانده است. فنلاند ۳ تا ۱۵ اسفند میزبان ورزشکاران اسکی صحرانوردی است اما به نظر نمی رسد ملی پوشان ایرانی پس از یک فصل کابوس وار و تعطیلی مداوم لیگهای خود در فصل اسکی جاری که احتمالا با تاخیر یک ماهه هم آغاز شود فرصتی برای آماده سازی در این مسابقات داشته باشند.

آلپاینی ها و اسنوبردی ها نیز منتظرند تا در توچال برف کافی ببارد و کار را آغاز کنند. شمشک هم گزینه مناسبی برای آغاز تمرین ملی پوشان صحرانوردی است اما هنوز خبری از بارش برف جدی و کافی نیست. بر خلاف انتظار در روزهایی که تهران پذیرای برف بود پیست های اسکی روز آفتابی را گذراندند. پس از سال گذشته که فدراسیون و بومی ها همکاری نکردند حالا به نظر می رسد شرایط جوی همکاری لازم را با اسکی ایران ندارد.

اسکی ایران چشم انتظار بارش برف است. اگر فعلا خبری از برف نباشد فدراسیون ناچار است ملی پوشان صحرانوردی را با رول اسکی تمرین دهد.آلپانی ها و اسنوبردی ها نیز همچنان منتظر بارش احتمالی برف در یک هفته آینده هستند.