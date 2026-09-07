به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اسدی، مدیرکل دفتر بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماری‌های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور با تأکید بر اهمیت تولید پایدار و کاهش آسیب‌پذیری در زنجیره تولید میگو، اظهار کرد: در راستای صیانت از سرمایه‌های ملی و تضمین امنیت تولید، فرآیند ارزیابی و مدیریت خطر تمامی مجتمع‌های پرورش میگو با دقت و رویکردی نظام‌مند انجام شد.

وی افزود: در این فرآیند، ۲۳ شاخص کلیدی در قالب ۴ متغیر محیطی، مدیریتی، جمعیتی و ساختاری مورد سنجش و پایش قرار گرفت تا تصویری روشن از وضعیت خطر در هر واحد پرورشی ترسیم شود.

دسته‌بندی مجتمع‌های پرورش میگو بر اساس سطح خطر

مدیرکل دفتر بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماری‌های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور در تشریح نتایج این ارزیابی اعلام کرد: بر اساس شاخص‌ها و متغیرهای مورد بررسی، مجتمع‌های پرورش میگوی کشور در ۴ سطح «پرخطر»، «متوسط‌خطر»، «کم‌خطر» و «خطر قابل اغماض» دسته‌بندی شدند.

وی ادامه داد: این دسته‌بندی با توجه به عوامل و متغیرهای ارزیابی‌شده، ویژگی‌های داخلی کشور و مطابق با استانداردهای سازمان جهانی بهداشت حیوانات (WOAH) انجام شده و در برنامه‌ریزی‌های کلان آینده لحاظ خواهد شد.

مدیریت مبتنی بر خطر؛ رویکردی برای تولید پایدار

اسدی با تأکید بر ضرورت استقرار نظام‌های نوین در صنعت میگو تصریح کرد: مدیریت مبتنی بر نتایج ارزیابی خطر، تمرکز بر نقاط آسیب‌پذیر و اصلاح روندها و مخاطرات شناسایی‌شده، از الزامات توسعه و تولید پایدار در این بخش است.

وی خاطرنشان کرد: استمرار و هدفمند شدن نظام پایش و مراقبت سازمان دامپزشکی کشور بر اساس نتایج این ارزیابی‌ها، به شناسایی و کاهش مخاطرات احتمالی، ارتقای سطح بهداشت آبزیان و فراهم شدن بستر ایمن‌تر برای فعالیت بهره‌برداران کمک شایانی خواهد کرد.

مدیرکل دفتر بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماری‌های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور در پایان گفت: استفاده از نتایج این ارزیابی در برنامه‌ریزی‌های آینده، زمینه را برای مدیریت هدفمندتر مخاطرات، افزایش تاب‌آوری مجتمع‌های پرورش میگو و تداوم تولید در این صنعت راهبردی فراهم خواهد کرد.