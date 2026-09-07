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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

«گردشگری» محور اصلی توسعه لرستان است

«گردشگری» محور اصلی توسعه لرستان است

خرم‌آباد - استاندار لرستان، گفت: «گردشگری» محور اصلی توسعه این استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در چهل و یکمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اظهار داشت: توجه ویژه و مساعی وزیر میراث‌فرهنگی به این حوزه و ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد، فرصت بی‌نظیری برای توسعه این ظرفیت در لرستان فراهم آورده است.

وی ادامه داد: امروز تقویت مشارکت‌بخش خصوصی برای ساخت هتل، اقامتگاه، بوم‌گردی در کنار تقویت مزیت‌های صنایع‌دستی، ایجاد بازارچه‌های صنایع‌دستی و... موردتأکید قرار دارد؛ زیرا معتقدیم که گردشگری، محور اصلی توسعه استان است.

استاندار لرستان با تقدیر از حمایت‌های ویژه دولت چهاردهم، وزارت میراث‌فرهنگی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور، تصریح کرد: رویداد ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد در کنار اجرای طرح‌های فاخر در حریم قلعه فلک‌الافلاک، گام مهمی برای معرفی و بهره‌گیری از این موهبت‌های خدادادی طبیعی و تاریخی بر اساس سند توسعه استان خواهد بود.

شاهرخی، افزود: در این مسیر، به سمت روش‌های مختلف برای تأمین منابع مالی پروژه‌ها حرکت کردیم تا علاوه بر تغییر شاخص‌های استان در جوار قلعه فلک‌الافلاک، بستری برای نشاط اجتماعی و فرهنگی در مرکز و سراسر استان، ایجاد شود.

کد مطلب 6939928

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    نظرات

    • محمد IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
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      از استان دار لرستان و شهردار خرم آباد مطالبه کنید؟؟ محله های حاشیه جنوب و شرق و غرب این شهر رو به خرم آباد الحاق کنند و شهرداری منطقه ۴ و۵ رو تاسیس کنه و این محله ها رو ساماندهی کنند....خرم آباد الان کانشهری با بیش از ۶۰۰ هزار نفر جمعیت؟؟ بودجه محدودی از وزارت خانه ها میگیره برای پروژه های پیشران.شهری به گوش استاندار وشهردار برسونید

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