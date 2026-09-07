«گردشگری» محور اصلی توسعه لرستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در چهل و یکمین نشست شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اظهار داشت: توجه ویژه و مساعی وزیر میراثفرهنگی به این حوزه و ثبت جهانی مکانهای پیش از تاریخ دره خرمآباد، فرصت بینظیری برای توسعه این ظرفیت در لرستان فراهم آورده است.
وی ادامه داد: امروز تقویت مشارکتبخش خصوصی برای ساخت هتل، اقامتگاه، بومگردی در کنار تقویت مزیتهای صنایعدستی، ایجاد بازارچههای صنایعدستی و... موردتأکید قرار دارد؛ زیرا معتقدیم که گردشگری، محور اصلی توسعه استان است.
استاندار لرستان با تقدیر از حمایتهای ویژه دولت چهاردهم، وزارت میراثفرهنگی و سازمان برنامهوبودجه کشور، تصریح کرد: رویداد ثبت جهانی مکانهای پیش از تاریخ دره خرمآباد در کنار اجرای طرحهای فاخر در حریم قلعه فلکالافلاک، گام مهمی برای معرفی و بهرهگیری از این موهبتهای خدادادی طبیعی و تاریخی بر اساس سند توسعه استان خواهد بود.
شاهرخی، افزود: در این مسیر، به سمت روشهای مختلف برای تأمین منابع مالی پروژهها حرکت کردیم تا علاوه بر تغییر شاخصهای استان در جوار قلعه فلکالافلاک، بستری برای نشاط اجتماعی و فرهنگی در مرکز و سراسر استان، ایجاد شود.
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