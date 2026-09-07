داروخانه ها توان خرید دارو را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدمحمد جمالیان افزود: متأسفانه امروز با یک مشکل جدی و تکرار شونده در حوزه پرداخت مطالبات مراکز درمانی مواجه هستیم و لازم است این موضوع به صورت ریشه‌ای حل شود.

وی با بیان اینکه بیمه سلامت از سال ۱۴۰۴ نتوانسته مطالبات بخش‌های دولتی و خصوصی را به‌طور کامل پرداخت کند، گفت: بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز فیزیوتراپی و سایر مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی با انباشت مطالبات از بیمه‌ها مواجه اند.

جمالیان ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی نیز تا حدود بهمن ۱۴۰۴، مطالبات را پرداخت کرده، اما اکنون حدود ۷ ماه در پرداخت مطالبات عقب است و در بخش خدمات نیز با تاخیرهای ۸ تا ۹ ماهه مواجه هستیم؛ این در حالی است که طی این مدت قیمت ارز، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای مورد نیاز نظام سلامت به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: وقتی داروخانه باید مبلغی را بابت خدماتی که ۸ ماه قبل ارائه کرده دریافت کند، پرداخت همان مبلغ پس از گذشت ۸ ماه دیگر قدرت خرید سابق را برای آن داروخانه ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین صرف پرداخت مطالبات گذشته نیز الزااما مشکل نقدینگی زنجیره دارو را حل نمی‌کند.

وی با تشریح زنجیره‌ای که در اثر تاخیر پرداخت بیمه‌ها ایجاد می‌شود، گفت: وقتی داروخانه پول خود را از بیمه دریافت نمی‌کند، نمی‌تواند مطالبات شرکت‌های پخش را پرداخت کند؛ شرکت توزیع نیز به دلیل عدم دریافت مطالبات خود نمی‌تواند پول تولیدکننده را بدهد و تولیدکننده نیز با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود و در نهایت برای تامین مواد اولیه و دریافت ارز با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

جمالیان با بیان اینکه این وضعیت به یک چرخه تکراری تبدیل شده است، گفت: متأسفانه این قصه پرغصه را هر دو سه ماه یکبار تکرار می‌کنیم؛ بیمه‌ها یک یا دو ماه از مطالبات را پرداخت می‌کنند و مجددا چند ماه پرداختی انجام نمی‌شود. این شیوه دیگر پاسخگوی شرایط امروز نظام سلامت نیست.

وی نسبت به پیامدهای مستقیم این وضعیت برای مردم هشدار داد و گفت: امروز به جایی رسیده‌ایم که برخی داروخانه‌ها توان تهیه دارو را ندارند و مردم هنگام مراجعه برای دریافت نسخه خود با کمبود مواجه می‌شوند؛ به عنوان مثال فردی ممکن است ۵ قلم دارو در نسخه داشته باشد اما داروخانه تنها دو قلم را موجود داشته باشد و بیمار مجبور شود برای پیدا کردن سایر اقلام دارویی به چندین داروخانه مراجعه کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: این موضوع علاوه بر ایجاد سرگردانی برای مردم، می‌تواند روند درمان بیماران را نیز با اختلال مواجه کند و در شرایطی که برخی بیماران نیازمند مصرف مستمر دارو هستند، بسیار نگران‌کننده است.